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Puno se prašine diglo poslednjih meseci oko kriptovaluta. Kao i celokupno tržište i one su doživele određene oscilacije i volatilnosti. Međutim, čak i u takvim uslovima uspele su da odole i održe svoju vrednost i sada se ponovo vraćaju na velika vrata. Ovde se pre svega misli na glavne kriptovalute poput Bitcoina i Etheriuma, koje su sada veoma povoljne za ulaganje, a analitičari im predviđaju rast u narednim danima i nedeljama. Takođe, sve je prisutnija priča u javnosti da američki predsednik Donald Tramp sve više pažnje obraća na kripto industriju. Sve ovo itekako ima veze i sa našom zemljom i investitorima, od kojih su mnogi već upoznati sa pričom oko kriptovaluta, a sve je više onih koji svakog trenutka planiraju da uplove u ovaj svet. Danas je trgovanje cenama kriptovaluta veoma lako zbog postojanja online platformi pa ne treba puno oklevati kada je u pitanju naredni izbor na tržištu. Pogledajte trenutne cene glavnih kriptovaluta.

Kako bismo vam što vernije prikazali kako bi u budućnosti trebalo da se kreće kripto tržište, osvrnućemo se pre svega na glavni Bitcoin i njegovo kretanje prethodnih meseci. Ovo kretanja najbolje prikazuje šta očekivati i da li je Bitcoin dobar za kratkoročna i dugoročna ulaganja. U odnosu na prethodnih šest meseci, cena Bitcoina je opala za preko 31%, i ovo je povezano sa krizom koja je zahvatila celokupno tržište. Ipak, da je Bitcoin otporniji od bilo čega drugog na tržištu pokazuje podatak da je u odnosu na pre mesec dana cena niža za svega nešto preko 1%. Ovo nam sugeriše da je kriza prošla i da je ova kriptovaluta trenutno veoma povoljna za ulaganje i da je pitanje dana kada će opet krenuti da grabi ga rekordnoj ceni čemu smo prisustvovali pre nekoliko meseci. Upravo ovakvo kretanje pokazuje da je na duži rok Bitcoin veoma pouzdana investicija. Sada je situacija još bolja, s obzirom da se ulaganje u ovu valutu isplati i na kraći rok jer se očekuje svakog dana njegov veliki skok! Mnogo je ljudi u Srbiji koji su se obogatili uvidevši potencijal kriptovaluta, a sada je trenutak da oni koji u to nisu verovali sada konačno iskoriste blagodeti ovog tržišta. Samo par klikova je potrebno da uplovite u svet trgovanja cenama kriptovaluta, a jedna od platformi koja ovo nudi je i KapitalRS. Naučite kako da trgujete cenama kriptovaluta potpuno besplatno.

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Pored iskusnih ulagača, sve više građana Srbije počinje da se interesuje za kriptovalute kao način da svoj novac usmere u nešto što ima potencijal za rast. Inflacija, niske kamate na štednju i neizvesnost na tradicionalnim tržištima naveli su mnoge da potraže nove prilike, a upravo je kripto postao jedna od najčešćih tema među investitorima. Ono što dodatno ohrabruje jeste činjenica da danas nije potrebno veliko iskustvo niti ogroman početni kapital kako bi se napravili prvi koraci. Zahvaljujući modernim platformama za online trgovanje, ceo proces je jednostavan i dostupan gotovo svima. Mnogi domaći investitori već godinama prate kretanje Bitcoina i drugih vodećih kriptovaluta, dok se sve više novih korisnika odlučuje da iskoristi trenutak kada tržište pokazuje znakove oporavka. Upravo zbog toga mnogi smatraju da je sada pravo vreme da se detaljnije upoznaju sa mogućnostima koje kripto tržište nudi i donesu odluku koja može biti značajna za njihovu finansijsku budućnost. Otvorite besplatan demo nalog i započnite trgovanje bez ikakvog rizika.

Ako ste do sada razmišljali da li je pravi trenutak da uđete u svet kriptovaluta, možda je baš sada vreme da se bolje informišete i vidite šta tržište trenutno nudi. Bitcoin i druge vodeće kriptovalute ponovo su među glavnim temama investitora, a interesovanje raste iz dana u dan. Naravno, kao i svaka investicija, i kripto nosi određeni rizik, zbog čega je važno da se pre svake odluke dobro upoznate sa tržištem. Danas je to lakše nego ikada, jer postoje platforme koje omogućavaju jednostavno trgovanje i besplatnu edukaciju za sve koji žele da nauče više. Možda je upravo sada pravi trenutak da napravite prvi korak i sami otkrijete zbog čega toliko ljudi pažljivo prati dešavanja na kripto tržištu i pravi velike profite. Registrujte se potpuno besplatno na našoj platformi i učestvujte u kreiranju sopstvene budućnosti.