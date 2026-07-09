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Nova fabrika za proizvodnju grafitnih elektroda namenjenih industriji čelika i metala završena je u Merošini, a iza investicije stoji srpsko-kineska firma Malbeks Karbon.

Investitori navode da je reč o prvoj fabrici u Srbiji koja će proizvoditi grafitne elektrode za potrebe metalurške industrije, objavio je nistv.rs.

Novi proizvodni pogon prostire se na oko 1.200 kvadratnih metara, dok je u njegovu izgradnju uloženo oko dva miliona evra.

Fabrika predstavlja značajnu investiciju za ovu opštinu, jer donosi nova radna mesta i pokreće proizvodnju koja je prva ove vrste u Srbiji.

Prema najavama, u prvoj fazi trebalo bi da bude zaposleno više od 30 radnika, uz mogućnost daljeg proširenja proizvodnje i povećanja broja zaposlenih.

Zvanično otvaranje fabrike očekuje se nakon završetka svih pripremnih aktivnosti i dolaska kineskih partnera.

Iz Merošine je poručeno da ova investicija predstavlja važan korak za razvoj lokalne privrede, otvaranje novih radnih mesta i jačanje industrijske proizvodnje u ovom delu Nišavskog okruga.