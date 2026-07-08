Austrija bruji o sladoledu na Jadranu: Paprene cene šokorale turiste u Hrvatskoj
Austrijski mediji poslednjih dana naširoko pišu o, kako navode, preskupom hrvatskom primorju. Dnevni list "Heute“ pod naslovom "To nije normalno - pet evra za kuglu sladoleda" navodi da su, uprkos prepunim plažama, punim trajektima i velikom broju turista u starim gradskim jezgrima, visoke cene u Hrvatskoj postale jedna od glavnih tema razgovora među austrijskim turistima.
Posebno se ističu visoke cene sladoleda. "Heute“ navodi da kritike ne dolaze samo od turista, već i iz samog državnog vrha. List piše da je ministar turizma Tonči Glavina pozvao turistički sektor da zaustavi trend rasta cena.
- Hrvatska mora da ostane konkurentna, zato bi cene trebalo korigovati nadole - rekao je Glavina, prenosi austrijski list.
"Heute“ navodi da se o cenama oglasio i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji smatra da nema opravdanja za visoke cene duž jadranske obale.
- Ne može da se dogodi da isti proizvod u unutrašnjosti zemlje bude znatno jeftiniji nego na ostrvima. To nije normalno - citira austrijski dnevni list „Kleine Zeitung“ izjavu hrvatskog premijera, koju prenosi „Heute“.
Kugla sladoleda i do pet evra
Austrijski mediji posebno su skrenuli pažnju na, kako navode, „neverovatne“ cene kugle sladoleda na hrvatskom primorju.
Dok kugla sladoleda u Varaždinu košta oko 1,60 evra, u turističkim centrima na Jadranu cene se uglavnom kreću između 2,50 i 3,50 evra. U pojedinim poslastičarnicama na splitskoj Rivi jedna kugla dostiže cenu od četiri do čak pet evra, piše „Heute“.
Uprkos rastu cena, Hrvatska i dalje ostaje jedna od najpopularnijih turističkih destinacija u Evropi.
Austrijski list navodi da veliki broj turista, uključujući i goste iz Austrije, i dalje bira Hrvatsku zbog dobre povezanosti automobilom i blizine u odnosu na ostale srednjoevropske turističke destinacije.
Letovanje u Hrvatskoj sve skuplje
Uz rast cena, koji je mnogim turistima znatno povećao troškove odmora, austrijski list ukazuje i na visoku inflaciju u Hrvatskoj.
Navodi se da je inflacija u maju iznosila 4,9 odsto, što je znatno više od proseka Evropske unije, koji je iznosio 3,2 odsto.
"Heute“ podseća i na nedavno istraživanje prema kojem građani Hrvatske, odmah posle korupcije, inflaciju smatraju najvećim problemom u zemlji.
Ipak, uprkos svim izazovima, austrijski medij navodi da turistički sektor u Hrvatskoj i ove godine očekuje uspešnu sezonu.
Na kraju teksta iznose se podaci za 2025. godinu, prema kojima je Hrvatsku posetilo 21,8 miliona turista, ostvareno je više od 110 miliona noćenja, dok su prihodi od turizma dostigli 15,3 milijarde evra.
Biznis Kurir/Fenix.de