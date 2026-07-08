Slušaj vest

Austrijski mediji poslednjih dana naširoko pišu o, kako navode, preskupom hrvatskom primorju. Dnevni list "Heute“ pod naslovom "To nije normalno - pet evra za kuglu sladoleda" navodi da su, uprkos prepunim plažama, punim trajektima i velikom broju turista u starim gradskim jezgrima, visoke cene u Hrvatskoj postale jedna od glavnih tema razgovora među austrijskim turistima.

Posebno se ističu visoke cene sladoleda. "Heute“ navodi da kritike ne dolaze samo od turista, već i iz samog državnog vrha. List piše da je ministar turizma Tonči Glavina pozvao turistički sektor da zaustavi trend rasta cena.

- Hrvatska mora da ostane konkurentna, zato bi cene trebalo korigovati nadole - rekao je Glavina, prenosi austrijski list.

"Heute“ navodi da se o cenama oglasio i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji smatra da nema opravdanja za visoke cene duž jadranske obale.

- Ne može da se dogodi da isti proizvod u unutrašnjosti zemlje bude znatno jeftiniji nego na ostrvima. To nije normalno - citira austrijski dnevni list „Kleine Zeitung“ izjavu hrvatskog premijera, koju prenosi „Heute“.

Kugla sladoleda i do pet evra

Austrijski mediji posebno su skrenuli pažnju na, kako navode, „neverovatne“ cene kugle sladoleda na hrvatskom primorju.

Dok kugla sladoleda u Varaždinu košta oko 1,60 evra, u turističkim centrima na Jadranu cene se uglavnom kreću između 2,50 i 3,50 evra. U pojedinim poslastičarnicama na splitskoj Rivi jedna kugla dostiže cenu od četiri do čak pet evra, piše „Heute“.

Uprkos rastu cena, Hrvatska i dalje ostaje jedna od najpopularnijih turističkih destinacija u Evropi.

Austrijski list navodi da veliki broj turista, uključujući i goste iz Austrije, i dalje bira Hrvatsku zbog dobre povezanosti automobilom i blizine u odnosu na ostale srednjoevropske turističke destinacije.

Letovanje u Hrvatskoj sve skuplje

Uz rast cena, koji je mnogim turistima znatno povećao troškove odmora, austrijski list ukazuje i na visoku inflaciju u Hrvatskoj.

Navodi se da je inflacija u maju iznosila 4,9 odsto, što je znatno više od proseka Evropske unije, koji je iznosio 3,2 odsto.

"Heute“ podseća i na nedavno istraživanje prema kojem građani Hrvatske, odmah posle korupcije, inflaciju smatraju najvećim problemom u zemlji.

Ipak, uprkos svim izazovima, austrijski medij navodi da turistički sektor u Hrvatskoj i ove godine očekuje uspešnu sezonu.