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Svake turističke sezone na društvenim mrežama ponavlja se ista priča - poređenje cena u Hrvatskoj sa drugim turističkim destinacijama. U takvim raspravama često se mogu pročitati kritike na račun hrvatskih cena i turističke ponude.

Jedan korisnik Redita objavio je fotografiju kafe i sendviča sa šunkom koje je njegov prijatelj kupio tokom letovanja u Španiji, uz komentar:

- Evo, prijatelj je na letovanju u Alikanteu i bezobrazno provocira.

Time je pokrenuo lavinu komentara koja se, međutim, pokazala mnogo složenijom od uobičajenog kritikovanja domaće turističke ponude.

- Jao, evo ih opet, svuda je bolje nego ovde - glasio je jedan od komentara, nakon čega su usledile brojne reakcije od onih koji su branili Hrvatsku do onih koji su je kritikovali. Posebnu pažnju privukao je duhovit komentar o Dubrovniku.

- Dubrovnik: Najviše što možemo da ponudimo za tri evra jeste pola čaše vode - našalio se jedan korisnik, aludirajući na visoke cene u tom gradu. Nije sve tako jednostavno

- Neka mi neko objasni zašto bi danas bilo ko išao na more u Hrvatsku, osim ako nema bakin apartman. Baš tužno“, napisao je jedan korisnik.

Drugi mu je odgovorio:

- Poslednje dve godine letujem na hrvatskim ostrvima. Razlozi su jednostavni - jedna od najlepših obala u Evropi, Jadransko more i mogućnost da dođem automobilom. Nalazio sam veoma dobre ponude u hotelima sa all inclusive uslugom. Deset dana početkom septembra za mene, suprugu i dete koštalo je oko 1.600 evra, što smatram sasvim korektnim. Ove godine su cene više, a hoteli uglavnom nude samo polupansion. Problem na ostrvima je što gotovo da nema brze hrane ili jeftinijih opcija za obrok, pa ste uglavnom upućeni na restorane. Ipak, razumem nezadovoljstvo cenama, ali kada odete u Hrvatsku dobijate istorijske gradove, luke, plaže okružene borovima i mnogo toga drugog. U Grčkoj često završite u malim mestima bez posebnih sadržaja.

Jedan korisnik je dodao:

- Nemojte preterivati. Ima apartmana za dve odrasle osobe i dete za 40 do 50 evra po noćenju, na nekoliko minuta hoda od mora. Kafa košta dva evra, a plaže su na dohvat ruke. Mnogi pričaju samo na osnovu novinskih tekstova, a nikada nisu ozbiljno obišli dalmatinsku obalu.

Hrvatska više nije mala turistička destinacija

U raspravu se uključio i korisnik koji se predstavio kao Hrvat koji živi u Kanadi i koji je, kako kaže, proputovao veliki deo sveta.

- Nije sve crno-belo. Hrvatska više nije mala turistička destinacija, već jedan od turističkih giganata Evrope. Naravno da postoje primeri gde je Španija povoljnija, ali postoje i brojni primeri gde Hrvatska prednjači. Po mom mišljenju, Hrvatska je i dalje ispred Španije kada je reč o usluzi. U Španiji mnogi ne govore engleski, dok ga u Hrvatskoj govori gotovo svako. To možda deluje nevažno, ali turistima mnogo znači.

Njegovu tvrdnju podržao je korisnik koji se nedavno vratio iz Alikantea i detaljno opisao troškove putovanja.

- Pre nekoliko nedelja bili smo u Alikanteu. Direktan let iz Zagreba sa prtljagom koštao je oko 100 evra. Grad je dovoljno mali da gotovo svuda možete peške, a autobuski prevoz funkcioniše odlično. Hotel sa četiri zvezdice i veoma dobrim doručkom plaćali smo 120 evra po noćenju, petnaestak minuta od centra. U jednom tapas baru plata pršute, kobasica, sireva, hleb, prženi krompir i sangrija koštali su 30 evra. Kod nas bi to verovatno bilo duplo skuplje. Aperol u centru košta između 4,5 i 9 evra, u zavisnosti od lokala. Plaže su odlične, a dve ležaljke i suncobran koštaju oko 20 evra. Najskuplji obrok bila je paelja sa morskim plodovima u samom centru grada, 19 evra po osobi. Kada sam video količinu škampa, cena mi nije smetala. Od Alikantea do Madrida, udaljenog 450 kilometara, voz stiže za dva i po sata. Mi smo otišli i do Mursije, a povratne karte za dve osobe platile su se oko 30 evra. Jedina ozbiljna mana je što veoma malo ljudi govori engleski.

Ponuda i potražnja

Jedan korisnik podsetio je da Hrvatska beleži izuzetne turističke rezultate.

- Hrvatska ima jedan od najvećih brojeva turista po glavi stanovnika u svetu i ove godine beleži dodatni rast noćenja. To je jednostavno odnos ponude i tražnje.

Drugi je dodao:

- Alikante je trenutno veoma popularan na društvenim mrežama kao povoljna destinacija. Čujemo se za pet godina pa da vidimo koliko će tada koštati ista kafa i sendvič. Smešno mi je kada ljudi misle da samo u Hrvatskoj žele da zarade što više.