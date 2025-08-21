Slušaj vest

Turistkinja je kupila gumene bombone u Dubrovniku, a kada je videla račun, ostala je u šoku: cifra koja je pisala bila je skoro 45 evra! ​​

Kako je navela, bombone je kupila u žurbi u jednoj dubrovačkoj prodavnici slatkiša, a o svemu je snimila video na popularnoj mreži Tiktok.

Pokazala je i kesu, a u opisu videa je navela da je to suvenir koji će joj novčanik nikada neće oprostiti.

Iako su joj u komentarima mnogi govorili da je trebalo da vrati bombone i traži novac nazad, žena je navela da je slatkiše kupila na nagovor dece i da nije imala srca da ih razočara.

