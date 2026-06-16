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Ljudi su odlazili u potrazi za boljim poslom, stimulativnim primanjima i uređenijim životom, uvereni da ih čeka stabilna i prosperitetna budućnost.

Danas je taj trend daleko manji, iako se ljudi u Hrvatskoj i dalje žale na loše uslove života, niske plate, inflaciju koja opterećuje kućni budžet i brojne druge stvari. Tako se često stvara slika da je domaći standard daleko iza evropskog proseka, ali da li je to zaista tako?

Upravo takvu raspravu otvorio je jedan korisnik Redita (Reddit), koji se predstavio kao Srbin iz Bosne i Hercegovine, tačnije iz Republike Srpske, i postavio pitanje „Kako se živi u Hrvatskoj“. U svojoj objavi opisao je lično iskustvo i utiske iz ove zemlje, upoređujući je sa BiH i evropskim zemljama:

- Pozdrav od jednog Srbina iz BiH (Republike Srpske). Sa čime ste zadovoljni, a sa čime niste? Kada dođem u Hrvatsku, vidim uređenu državu sa vrhunskim putevima… Nikada nisam bio nešto severnije, pa ne znam kakvo je stanje tamo. Cene su visoke za nekoga ko je iz BiH. Da li ste zadovoljni kupovnom moći? Imam osećaj da je trenutno stanje u Hrvatskoj raj u odnosu na BiH – mislim na uređenje same države, plate, infrastrukturu, a ne na neke unutrašnje stvari - naveo je autor objave.

Negova objava je ubrzo izazvala niz reakcija, a komentari su pokazali duboku podeljenost. Bilo je onih koji smatraju da Hrvatska nudi kvalitetan i siguran život, kao i onih koji upozoravaju na visoke troškove, nedostupnost stanova i nejednakost u standardu. "Hrvati su kmečavci po prirodi"

Jedan od najpopularnijih komentara privukao je ogromnu pažnju jer je otvoreno kritikovao domaći mentalitet:

- Kao neko ko je proputovao dosta sveta i živeo u nekoliko zemalja, mogu reći da je život dobar. Hrvatska je super. Hrvati su kmečavci po prirodi, a nemaju pojma da žive među top 10 zemalja na svetu kada se sve sabere. Od 200 zemalja na svetu, možda 20-ak ima veće plate, ali oni imaju druge probleme poput nesigurnosti na ulicama, lošije klime, zagađenosti i slično. Ljudi su tamo tmurniji i namrgođeniji.

Prođeš usred bela dana bilo kojim hrvatskim gradom, videćeš 20-ak kafića prepunih mladih ljudi kako sede i piju kafu usred radnog dana. To je nezamislivo u svim tim zemljama sa većim platama (koje istovremeno često imaju i veće cene). Naravno da nije savršeno, ali nije savršeno nigde.

U mnogim zemljama nema kanalizacije, struje, konstantni su građanski ratovi. Bande su na ulicama po sređenijim zemljama Južne Amerike. Sve je to nezamislivo ovde. I stranci koji žive tu, za razliku od Hrvata, to cene. Moj kolega Argentinac ne može da se načudi koliko je Hrvatska sigurna zemlja, ne može da veruje koliko Hrvati kmeče i ne cene što imaju.“

Međutim, ubrzo je stigao i direktan odgovor kontrateze:

- Mislim da si zaboravio ipak da navedeš da, pored svih blagodati, prosečan Hrvat ne može sebi da priušti dom, nego samo rentu. A razumem te jer se vidi da imaš para čim si proputovao svet, pošto je većini Hrvata misaona imenica da odu do sopstvenog mora. Tako da ljudi imaju i pravo da se žale. Mane koje smetaju najnižem sloju Hrvatske, koji čini sigurno 60% stanovništva, nevidljive su imućnijima jer to njima uopšte nije prepreka.

Pogled iz ugla svakodnevnih problema

Drugi komentari su raspravu usmerili na konkretnije probleme, poput razlike između urbanih i ruralnih sredina, ali i uporedne analize sa ostatkom Srednje Evrope:

- Najveći problem je nedostatak posla i razvoja u ruralnim sredinama i slaba uređenost (javni prevoz, komunalije) u urbanim sredinama. Ali mislim da smo za bilo kog istočnog suseda kao u drugoj galaksiji.

- Život u Hrvatskoj se malo ili nimalo ne razlikuje od života u bilo kojoj drugoj zemlji Srednje Evrope. E sad, imaš probleme kao što su nedostupnost sopstvenog stambenog prostora ako stan ne nasleđuješ, generalni manjak novih stanova, relativno loš javni zdravstveni sistem, plate koje ne prate inflaciju... Ali bukvalno iste probleme ima i Slovačka, i Češka, i Mađarska, i Slovenija. Najveća opasnost ti je da se sapleteš i padneš, bilo gde i u bilo koje doba dana. Ljudi kukaju na strane radnike, ali i ti likovi su nasmejani, radni i normalni.