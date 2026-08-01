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U Rusiji je otkriven mineral čija cena znatno premašuje cenu zlata, saopštilo je rusko Ministarstvo prosvete i nauke.

- Istraživači iz Kolskog naučnog centra Ruske akademije nauka, Državnog univerziteta u Sankt Peterburgu i Mineraloškog muzeja A. E. Fersmana otkrili su do sada nepoznat mineral u rudniku Kirovski u Hibinskom masivu - navodi se u saopštenju koje prenosi RIA Novosti.

- Sadrži itrijum, jedan od retkih zemnih elemenata. Zato to nije samo izuzetno lep kamen, već i svojevrsni hemijski arhiv Zemljine kore. Itrijum, silicijum, kalijum, natrijum i čitav periodni sistem elemenata nalaze se u jednom kristalu - navelo je ministarstvo i dodalo da prosečna cena samo jednog komadića iznosi 145 dolara po milimetru, što je znatno više od cene zlata.

Kolski uzorak jedinstven je po tome što sadrži kalcijum, mangan i fluor, a struktura pronađenog kristala ubraja se među najsloženije mineralne strukture poznate nauci.

Izuzetno je redak i veoma vredan

Klasični aškroftin je ružičast, providan, krhak i izuzetno redak silikatni mineral. Najveće nalazište nalazi se na Grenlandu, a ovaj mineral pronađen je i u Kanadi i Italiji, podseća RIA Novosti.

Aškroftin je izuzetno redak i strukturno veoma složen mineral koji pripada grupi silikata i karbonata alkalnih elemenata i retkih zemnih elemenata.

U naučnim krugovima najpoznatija je njegova varijanta aškroftin-(Y), bogata itrijumom, čija se kristalna rešetka smatra jednom od najsloženijih u mineralogiji.

Biznis Kurir/Dnevno.hr

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