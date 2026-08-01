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Od danas, 1. avgusta, širom Srbije zvanično stupa na snagu novi paket mera koji donosi drastično sniženje cena lekova, manje doplate za pacijente i od 17. avgusta značajno proširenje liste medikamenata koji se izdaju na recept. Preuzimanjem velikog dela troškova na teret republičkog budžeta, država je sprovela jednu od najvažnijih zdravstveno-ekonomskih reformi u novijoj istoriji, čime se direktno štiti kućni budžet građana i omogućava savremenije lečenje. Prema procenama državnog vrha, ove olakšice će pozitivno uticati na budžete između 2,5 i 3 miliona građana Srbije.

Ova mera ukupno podrazumeva izdvajanje od 104,8 miliona evra (12,2 milijarde dinara) za smanjenje troškova građana za lekove.

U okviru ove mere mogu se uočiti dve podmere koje će smanjiti finansijsko opterećenje građana prilikom preuzimanja lekova sa A1 liste:

1. Od 1. avgusta 2026. godine u svim apotekama u Republici Srbiji na snazi je mera smanjenja doplate koju građani plaćaju za lekove. Ovo je vremenski ograničena mera na najmanje 12 meseci. Za ovu meru država izdvaja 8,5 milijardi dinara.

2. Druga mera stupa na snagu 17. avgusta i ona podrazumeva proširenje liste lekova koji će biti dostupni na recept. To je trajna mera stavljanja novih lekova na recept gde država preuzima deo troškova za lekove koje sada građani plaćaju. Za to se izdvaja 3,7 milijardi dinara godišnje.

Višestruke uštede za pacijente

Ključna promena koja od danas važi u apotekama jeste suštinsko smanjenje procenta učešća, odnosno doplata koje pacijenti izdvajaju iz svog džepa.

U prethodnom periodu, doplate su se kretale u širokom rasponu od 10 do čak 90 odsto cene leka. Od 1. avgusta, taj raspon je ograničen, pa će pacijenti za sve lekove imati doplatu od 10 do maksimalno 50 odsto. U praksi, to znači da će građani koji su do sada plaćali učešće od 50 ili 60 odsto, od danas imati smanjenje te doplate za čak 40 procenata.

1/4 Vidi galeriju Spisak sniženih lekova u Srbiji od 1. avgusta Foto: Instagram Printscreen, Siniša Mali

Broj lekova na koje mera utiče je 769, što čini čak 99,6% lekova sa doplatom.

Koliki je stvarni uticaj ovih mera na novčanike građana, predočio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić:

- Vi imate lekove koji koštaju po 5.000-6.000 dinara, sad će da koštaju po 2.000 dinara. Pa zamislite penzionera koji troši 12.000 dinara na te lekove na mesečnom nivou, a sada će da potroši 4.000 dinara. To mu je kao da je dobio za penziju povećanje od 8.000 dinara.

Spisak lekova sa novim, sniženim cenama

U saradnji sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje (RFZO) i farmaceutskim kompanijama, formirana je lista lekova čije su cene od danas višestruko niže.

Spisak sniženih lekova i cene Glukofaž koštao 283 dinara, posle mera 121 dinar Flaviks antikoagulant koštao 302 dinara, posle mera 60 dinara Lorista koštao 176 dinara, posle mera 50 dinara Diaprel koštao 265 dinara, posle mera 102 dinara Klindamicin koštao 226 dinara, posle mera 75 dinara Hemomicin koštao 184 dinara, posle mera 92 dinara Levoksa koštao 369 dinara, posle mera 92 dinara Saflutan koštao 635 dinara, posle mera 181 dinar Nolpaza koštao 195 dinara, posle mera 97 dinara Pulmikort, pumpica za astmu, koštala je 320 dinara, posle mera 91 dinar Panklav koštao 260 dinara, posle mera 71 dinar Nebilet plus koštao 269 dinara, posle mera 73 dinara Forxiga koštao 2.500 dinara, posle mera 1.650 dinara Diuver koštao 372 dinara, posle mera 160 dinara Preductal koštao 653 dinara, posle mera 363 dinara Flekanid koštao 1.423 dinara, posle mera 285 dinara Dolista koštao 574 dinara, posle mera 287 dinara Movymia koštao 6.393 dinara, posle mera 1.827 dinara Pentasa koštao 1.822 dinara, posle mera 911 dinara Mirapexin koštao 560 dinara, posle mera 187 dinara Prilinda Duo koštao 259 dinara, posle mera 65 dinara Xalacom koštao 208 dinara, posle mera 69 dinara Foster koštao 1.728 dinara, posle mera 494 dinara Symbicort koštao 1.159 dinara, posle mera 331 dinara Trimbow koštao 2.550 dinara, posle mera 850 dinara

Foto: Shutterstock, Shutterstock/Maja Marjanovic

Širenje liste lekova na recept

Pored direktnog obaranja cena, od 17. avgusta se na listi lekova koji se izdaju na recept nalaze potpuno nove grupe medikamenata. Država je donela odluku da preuzme deo troškova za lekove koji su do sada predstavljali ogroman udar na budžete pacijenata sa kardiološkim problemima. Ove promene su trajne i koštaće državu dodatnih 33 do 34 miliona evra, povrh osnovnih 80 miliona evra izdvajanja.

Oralna antikoagulantna terapija (za sprečavanje zgrušavanja krvi): Ovi izuzetno važni lekovi su pacijente do sada koštali između 1.700 i 6.000 dinara. Prebacivanjem na recept, njihova cena je sada drastično niža – najjeftiniji će koštati 750 dinara, dok će najskuplji iznositi maksimalno 1.100 dinara.

Terapija za srčanu insuficijenciju (slabost srca): Medikamenti iz ove grupe (u koje spada i gore pomenuta Forxiga) su se ranije plaćali između 2.500 i 4.500 dinara. Sa novim merama, cena ovih lekova kretaće se između 1.650 i 1.800 dinara.

Stižu najsavremenije inovativne onkološke terapije

Poseban deo novog zdravstvenog paketa odnosi se na ugovore potpisane sa globalnim farmaceutskim gigantima, koji srpskim pacijentima donose najmodernije inovativne terapije za lečenje najtežih onkoloških oboljenja.

Ugovor sa kompanijom AstraZeneca (primena od novembra 2026.)

Država je obezbedila dostupnost četiri vrhunska leka: Enhertu, Infinzi, Limpraza i Injudo. Ovi medikamenti pokrivaju čak 10 bolesti. Pored već prisutnih indikacija za rak dojke i pluća, novina je da će modernom terapijom sada biti pokriveni i pacijenti koji boluju od raka bešike, jetre, žučnih puteva, raka jajnika i specifičnih gastrointestinalnih bolesti.

Foto: Zamrznuti tonovi/Shutterstock

Ugovor sa kompanijom MSD (primena od aprila 2027.)

U toku je realizacija posebnog ugovora sa američkom kompanijom MSD, projekta u koji će država u naredne tri godine uložiti ogromnih 100 miliona evra. Ovi lekovi će se koristiti za šest različitih indikacija u okviru karcinoma dojke, karcinoma pluća i melanoma, sa planiranim proširenjem na još 10 indikacija za različite lokalitete malignih oboljenja.

Fokus na ranoj dijagnostici i prevenciji

Paralelno sa nabavkom lekova, državni vrh apeluje na značaj rane dijagnostike. Prava efikasnost ovih skupih, inovativnih terapija dolazi do izražaja kada se bolest otkrije na vreme. Zbog toga se insistira na opremanju i korišćenju lokalnih ambulanti širom Srbije, kao i na maksimalnoj upotrebi magnetnih rezonanci i skenera.

Kao primer važnosti terenskog rada i prevencije, predsednik Vučić je nedavno naveo akciju u Senjskom rudniku, gde je pregledano 35 osoba, a dvoje starijih lica je odmah upućeno na dalje specijalističko lečenje nakon što su na vreme uočeni zdravstveni problemi, što jasno pokazuje da dostupnost lekara i adekvatne terapije direktno spasava živote.