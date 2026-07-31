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Istraživanje koje je sprovelo belgijsko udruženje za zaštitu potrošača BEUC pokazalo je da su bežični usisivači među uređajima koje je danas najteže popraviti.

BEUC je, u saradnji sa šest nacionalnih udruženja za zaštitu potrošača analizirao tržište i zaključio da su bežični usisivači trenutno među najmanje popravljivim uređajima. Za razliku od njih, pametni telefoni su u međuvremenu ostvarili napredak, bar kada je reč o dostupnosti rezervnih delova.

Velike razlike od brenda do brenda

Istraživanje je pokazalo da proizvođači bežičnih usisivača na većini analiziranih tržišta ne nude čak ni servisna uputstva. Osim toga, dostupnost rezervnih delova značajno se razlikuje u zavisnosti od tržišta i proizvođača.

Na primer, nastavci za usisivače koji su dostupni u Holandiji i Austriji označeni su kao nedostupni u Sloveniji i Danskoj. Nema ih ni u Francuskoj i Španiji, ali su tamo dostupni pojedini unutrašnji delovi uređaja.

- Postoje velike razlike među brendovima kada je reč o vrsti rezervnih delova koje nude. Neki proizvođači imaju veoma obimne kataloge komponenti, dok drugi nude samo ograničen izbor dodatnih delova, poput nastavaka, posuda za prašinu i baterija. Iako opsežni katalozi mogu biti korisni, njihovo korišćenje često je komplikovano. To važi čak i kada postoje alati za pretragu zasnovani na veštačkoj inteligenciji. Poseban problem predstavlja postojanje više verzija istog rezervnog dela - ponekad i do deset varijanti unutar jedne linije proizvoda - zbog čega je teško utvrditi koji deo odgovara konkretnom modelu - navode iz BEUC-a.

Popravka se često ne isplati

Velike razlike među tržištima postoje i kada je reč o rokovima isporuke rezervnih delova. Tako, na primer, jedan motor u Austriju može stići tek za sedam nedelja, dok se u Francuskoj isporučuje za dva radna dana, a u Sloveniji za pet do osam radnih dana.

Sve to utiče i na cenu popravke, ali i na cenu samih rezervnih delova, koji su kod bežičnih usisivača često toliko skupi da se popravka u mnogim slučajevima ne isplati.

Najskuplja zamenska ručka koju su istraživači pronašli koštala je 240 evra, odnosno čak 37 odsto originalne cene uređaja. Najskuplja baterija dostizala je cenu od 281 evro, što je čak 56 odsto vrednosti novog usisivača.

Pored toga, cene istih rezervnih delova značajno se razlikuju od zemlje do zemlje.

Najviše cene u Francuskoj

Kada su rezervni delovi bili dostupni, najviše cene gotovo uvek su zabeležene u Francuskoj. Generalno, razlike u cenama među državama bile su velike čak i za isti model istog proizvođača.

Na primer, za jedan model srednje klase koji je analiziran u šest zemalja cena baterije iznosila je 281 evro u Francuskoj, oko 145 evra u Holandiji i Austriji, dok je u Danskoj koštala 208 evra. U Španiji i Sloveniji baterija za isti model uopšte nije bila dostupna, što, kako navode istraživači, dodatno pokazuje koliko je tržište neujednačeno.

Posebno problematična pokazala se situacija sa rezervnim delovima za jeftinije modele usisivača. Iako su ti delovi uglavnom jeftiniji, veliki broj njih uopšte nije moguće nabaviti. Izuzetak predstavljaju Slovenija i Austrija, gde je zabeležena veća dostupnost rezervnih delova za uređaje niže cenovne kategorije.

Razlike u cenama istih delova zavise i od proizvođača. Tako je cena zamenske cevi za bežični usisivač kod jednog brenda iznosila čak 100 evra, dok je kod drugog koštala svega 19 evra, što ukazuje na ogromne razlike u cenovnoj politici na tržištu.

Nova pravila donela poboljšanja

Za razliku od bežičnih usisivača, analiza sprovedena na šest evropskih tržišta pokazala je da se situacija kada su u pitanju pametni telefoni značajno popravila. Kao glavni razlog navodi se uvođenje novih pravila o ekodizajnu, kao i obaveznih energetskih oznaka, koje su počele da važe u junu prošle godine.

Očekivano, najveći napredak zabeležen je kod novijih modela, odnosno telefona koji su na tržište stigli nakon juna prošle godine. Ipak, problemi i dalje postoje kada je reč o dostupnosti pojedinih rezervnih delova, poput ekrana i baterija.

S druge strane, pojedini proizvođači rezervne delove isporučuju za manje od dva dana, što se ocenjuje kao zadovoljavajući rok. Primećene su i razlike između skupljih i jeftinijih modela. Kod telefona niže cenovne kategorije rezervni delovi su često znatno teže dostupni, pa na tržištu postoje i modeli iz 2022. godine za koje se rezervni delovi više uopšte ne mogu nabaviti.

Nova pravila stižu i za usisivače

- Naša analiza pokazuje da je sklop ekrana u proseku najskuplji rezervni deo za pametne telefone, posebno kod premium modela. Kod jednog od analiziranih uređaja više klase cena zamene ekrana premašuje 400 evra u svih šest zemalja obuhvaćenih istraživanjem. U poređenju sa prosečnom maloprodajnom cenom novog uređaja, to predstavlja oko 30 odsto njegove vrednosti - navodi se u analizi.

Iz BEUC-a ističu da je pozitivno to što je Evropska komisija prepoznala problem otežanog servisiranja bežičnih usisivača. Zbog toga planira da i na ovu kategoriju uređaja proširi zakonodavni okvir, po uzoru na pravila koja već važe za pametne telefone. Nova regulativa trebalo bi da bude predstavljena kasnije tokom ove godine.