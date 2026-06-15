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Tokom najtoplijih meseci mnogi kućni aparati rade intenzivnije nego inače, što se direktno odražava na visinu računa za struju. Prema procenama stručnjaka, najveći potrošači električne energije tokom leta su klima-uređaji, frižideri, zamrzivači, ali i električni šporeti, rerne i bojleri.

Klima-uređaji – ubedljivo najveći letnji potrošači

Njihova potrošnja zavisi od snage uređaja, veličine prostora koji se hladi i načina korišćenja. Ako je temperatura podešena suviše nisko ili ako klima radi neprekidno tokom dana i noći, potrošnja može značajno porasti.

Savet stručnjaka: Preporučuje se da se temperatura podesi na oko 24–26 stepeni Celzijusa, jer se tako postiže dobar balans između komfora i uštede energije. Redovno čišćenje filtera i servisiranje uređaja takođe mogu smanjiti potrošnju i produžiti vek trajanja klime.

Frižideri i zamrzivači – tihi potrošači koji rade neprekidno

Frižider je jedan od retkih uređaja koji radi neprekidno tokom cele godine, ali tokom leta njegov kompresor radi češće i duže kako bi održao potrebnu temperaturu unutar uređaja. Posebno se povećava potrošnja ako se vrata frižidera često otvaraju ili ako se u njega stavljaju topla jela. Visoke spoljne temperature povećavaju i opterećenje zamrzivača, zbog čega i oni troše više električne energije.

Savet stručnjaka: Namirnice prethodno ohladite pre odlaganja u frižider. Uređaj ne postavljajte u blizini izvora toplote, poput šporeta ili direktne sunčeve svetlosti. Redovno odmrzavanje starijih modela zamrzivača i održavanje gumenih zaptivača na vratima mogu doprineti manjoj potrošnji struje.

Električni šporeti i rerne – dvostruki teret za kućni budžet

Osim što troše električnu energiju, ovi aparati dodatno zagrevaju prostor, što automatski dovodi do češćeg uključivanja klima-uređaja.

Savet stručnjaka: Mnogi građani tokom letnjih meseci biraju laganije obroke, koriste mikrotalasne pećnice ili pripremaju hranu na otvorenom, gde god je to moguće.

Bojleri – prilagodite ih letnjem režimu

Bojleri takođe mogu značajno uticati na potrošnju struje, naročito ako ostaju uključeni tokom celog dana.

Savet stručnjaka: Tokom leta, kada je temperatura vode u vodovodnoj mreži viša nego zimi, potrebno je manje energije za zagrevanje vode. Zbog toga se preporučuje racionalno korišćenje i podešavanje optimalne, niže temperature na termostatu.