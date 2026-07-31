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U svetu u kojem se gotovo sve kontroliše kamerama, jedno neobično gastro mesto u Italiji već godinama uspešno posluje po potpuno drugačijem principu.

Ovde nema konobara koji će vas uslužiti, nema kase na kojoj ćete platiti račun, pa čak ni osobe koja će proveriti da li ste podmirili troškove. Umesto toga, posetioce dočekuju domaći proizvodi, vrhunsko vino i poverenje. Dobro došli u Osteriju Senz'Oste, jedinstvenu konobu smeštenu među vinogradima proseka u italijanskoj opštini Valdobjadene, nedaleko od mesta San Pjetro di Barboca.

Snalažljivi vlasnik nije hteo da razočara slučajne prolaznike

Osterija Senz'Oste, što u prevodu znači "konoba bez domaćina", postoji od 2005. godine, a nalazi se u staroj kući od kamena i cigle s kraja 19. veka. Ova rustična lepotica izgrađena je među bajkovitim brežuljcima, tik uz čuvenu Stradu del Proseko, najstariji vinski put u Italiji.

Vlasnik Čezare De Stefano godinama je ovde provodio slobodno vreme sa porodicom i prijateljima. Međutim, jednog dana odlučio je da učini nešto nesvakidašnje. Vođen željom da nikada ne razočara slučajne prolaznike koji bi svratili do njegove kuće, ostavio je vrata otvorena, na sto stavio tri boce proseka, šest čaša i ceduljicu sa jednostavnom porukom: "Flaša košta 10 evra. Poslužite se i uživajte u degustaciji".

Vest o konobi bez domaćina vremenom je prešla granice regije

Bio je to početak priče koja će ubrzo obići Italiju, a zatim i svet. Gosti su u početku dolazili iz radoznalosti, privučeni neobičnim konceptom i prelepim pogledom na vinograde. Međutim, vrlo brzo počeli su da se vraćaju i preporučuju ovo mesto drugima. Stolovi su se punili porukama zahvalnosti na različitim jezicima, a vest o konobi bez domaćina proširila se i van granica regije Veneto.

Danas je Osterija Senz'Oste jedna od glavnih atrakcija područja Alta Marka Trevizijana i nezaobilazna stanica za mnoge putnike koji istražuju regiju brežuljaka Proseko di Koneljano e Valdobjadene, kulturni pejzaž koji je od 2019. godine pod zaštitom UNESCO-a.

U ovoj konobi nema klasične usluge - posetioci se sami služe hranom i pićem, a račun plaćaju samostalno.

Jede se za stolovima i klupama raspoređenim duž panoramske staze

Na policama ih dočekuju brojni lokalni proizvodi, poput sireva, suhomesnatih delikatesa, ukiseljenog povrća, tvrdo kuvanih jaja, hleba i grickalica. Svaki proizvod ima jasno istaknutu cenu, a vino se čuva u rashlađenim automatskim dozatorima smeštenim na vrhu brežuljka Ćima Kartice, jednom od najpoznatijih položaja za uzgoj proseka.

Nakon što odaberu šta žele da probaju, gosti mogu da sednu za stolove i klupe raspoređene duž panoramske staze koja prolazi kroz vinograde i uživaju u pogledu na okolne brežuljke. Račun potom sami plaćaju koristeći samouslužni uređaj za naplatu smešten unutar kuće.

Od gostiju se očekuje da poštuju prirodu i ostave pristojnu naknadu

Iako na ovom mestu nema osoblja, postoji nekoliko važnih pravila kojih se treba pridržavati. Rezervacije nisu potrebne, u konobi nema kuvanih jela ni žestokih alkoholnih pića, a posetioci ne smeju da konzumiraju sopstvenu hranu i piće, jer prostor nije zamišljen kao javno izletište.

Čitava filozofija Osterije Senz'Oste zasniva se na univerzalnom poverenju i međusobnom poštovanju. Od gostiju se očekuje da cene domaće proizvode koji su im na raspolaganju, poštuju prirodu i ostave odgovarajuću naknadu kako bi ovaj jedinstveni koncept mogao da nastavi da živi.

Konoba koja dokazuje da poverenje među ljudima i danas funkcioniše

Do same kuće nije moguće doći automobilom. Vozilo možete parkirati stotinak metara dalje, a poslednji deo puta preći peške. Upravo ta kratka šetnja kroz vinograde dodatno doprinosi ovom posebnom gastro doživljaju na severu Italije.