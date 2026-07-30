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Izgradnja brze saobraćajnice prvog B reda "Osmeh Vojvodine", ukupne dužine od 185 kilometara, predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata za unapređenje saobraćajne povezanosti i privredni razvoj severa Srbije. Osmeh Vojvodine spojiće zapadni i istočni deo Pokrajine, od graničnog prelaza sa Mađarskom (Bački Breg) do graničnog prelaza sa Rumunijom (Nakovo i Srpska Crnja). Čitav koridor obuhvata površinu veću od 11.000 hektara podeljenu na dva sektora i osam deonica, a prolazi kroz teritorije Sombora, Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Novog Bečeja i Kikinde.

Projektovana za računsku brzinu od 100 kilometara na sat, saobraćajnica će u svom punom profilu sadržati ukupno 46 mostova, 34 nadvožnjaka, pet podvožnjaka, 35 propusta, 12 denivelisanih petlji i 13 površinskih kružnih raskrsnica.

Završetkom ovog koridora drastično će se skratiti vreme putovanja u Vojvodini. Od Novog Sada do Sombora stizaće se za oko sat vremena umesto dosadašnjih više od sat i po, put od Novog Sada do Kikinde preko Srbobrana biće kraći za dvadesetak minuta, dok će vožnja između Sombora i Kikinde trajati svega 90 minuta umesto dosadašnjih više od dva sata. Takođe, granični prelazi Bački Breg i Nakovo biće međusobno udaljeni manje od dva sata vožnje, u odnosu na dosadašnja tri sata.

Foto: Gemini ilustracija

Trenutni radovi na terenu, izvođači i najavljeni rokovi

Radovi na izgradnji brze saobraćajnice zvanično su započeti na zapadnom delu trase, na deonici kod Bezdana, tačno na pola puta između Bačkog Brega i Sombora. Cilj je + da se za manje od dve godine, tačnije do Vidovdana, odnosno kraja juna 2028. godine, kompletno završi i pusti u saobraćaj deonica od Kljajićeva do Bačkog Brega u dužini od 34,1 kilometar, zajedno sa pristupnim obilaznicama. Odmah po završetku te celine, radovi se sukcesivno nastavljaju dalje ka istoku, preko Radičevića, Bečeja, Novog Bečeja, Novog Miloševa i Bočara prema Kikindi.

Za prvu fazu pripremnih radova izdata je privremena građevinska dozvola sa predračunskom vrednošću od 159.404.521 dinara bez PDV-a. Ovi radovi obuhvataju geodetska merenja, čišćenje terena, uklanjanje drveća, panjeva i postojeće kolovozne konstrukcije, kao i obimne zemljane radove poput iskopa humusa i izrade nasipa od peska. Pripremni radovi traju najduže 12 meseci i planirano je da se okončaju do kraja maja naredne godine, nakon čega sledi pribavljanje građevinske dozvole za sam linijski objekat.

Detaljna putanja brze saobraćajnice i prolazak pored naselja

Glavna trasa puta Osmeh Vojvodine projektovana je tako da vodi van gradskih jezgra, prolazeći neposredno uz opštinska mesta i obezbeđujući im prilazne saobraćajnice. Od graničnog prelaza Bački Breg put ide ka obilaznici oko Sombora, a zatim nastavlja ka Kljajićevu. U nastavku trasa prolazi sa severne strane naselja Sivac, Crvenka, Vrbas i Srbobran. Prilikom prolaska pored Vrbasa, saobraćajnica se pruža nedaleko od bolnice u Vinogradima i skreće ka postojećem putu Vrbas-Srbobran koji postaje integralni deo novog koridora, uključujući i postojeći nadvožnjak na auto-putu E-75.

Osmeh Vojvodine, auto-put Foto: JP Zavod za urbanizam Vojvodine

Pre samog Srbobrana, put skreće ulevo i severnom stranom obilazi naselje sve do puta za Bečej (kod Zemljoradničke zadruge Srbobran), odakle nastavlja uz Radičević, a zatim sa južne strane obilazi Bečej i Novi Bečej. Trasa dalje vodi ka severnoj strani Novog Miloševa, obilazi Kikindu sa njene južne strane i nastavlja ka Srpskoj Crnji i granici sa Rumunijom.

Podela trase na osam deonica i mreža pristupnih krakova

Celokupan projekat podeljen je na dva glavna sektora (prvi do Vrbasa i Srbobrana, a drugi od Srbobrana do Kikinde) i ukupno osam pojedinačnih deonica:

Deonica 1 (Bački Breg - petlja Sombor): Dužina 22,7 kilometara. Počinje kružnom raskrsnicom kod Bačkog Brega i završava se posle planirane petlje Sombor.

Deonica 2 (Sombor 2: petlja Sombor - granica opštine Kula): Dužina 18,1 kilometar.

Deonica 3 (Granica opštine Kula - granica opštine Vrbas): Dužina 25,4 kilometra. Obuhvata denivelisana ukrštanja: petlju Sivac, petlju Crvenka (tip truba) i petlju Kula (tip pola deteline).

Deonica 4 (Granica opštine Vrbas - granica opštine Srbobran A1/E-75 - petlja Vrbas): Dužina 14,9 kilometara.

Deonica 5 (Granica opštine Vrbas/Srbobran - granica opštine Srbobran/Bečej): Dužina 12,9 kilometara.

Deonica 6 (Bečej: granica opštine Bečej - granica opštine Novi Bečej/reka Tisa): Dužina 18,8 kilometara, sa dve kružne raskrsnice (Bečej zapad i Bečej jug).

Deonica 7 (Granica opština Bečej/Novi Bečej - granica opštine Novi Bečej/Grad Kikinda): Dužina 35,1 kilometar.

Deonica 8 (Granica Grada Kikinde / Kikindski kanal - Nakovo): Dužina 16,2 kilometra.

Foto: Shutterstock

Pored osnovne trase, planirana je i izgradnja mreže pristupnih krakova. Pokrajinske institucije usvojile su odluke o izradi prostornih planova za dva ključna pristupna koridora: Kula-Bogojevo i Bašaid-Srpska Crnja. Pravac Kula-Bogojevo omogućiće direktnu vezu Luke Bogojevo i železnice sa Kulum, Vrbasom, Srbobranom, Apatinom i Odžacima. Sa druge strane, deonica Bašaid-Srpska Crnja dužine oko 10 kilometara povezaće krak Osmeha Vojvodine sa srednjim Banatom i budućim auto-putem Beograd-Zrenjanin-Novi Sad (tzv. "Vojvođanskim P"), od čega će najveće koristi imati Nova Crnja, Kikinda, Žitište i Zrenjanin.

Tehničko rešenje i detalji deonice na teritoriji Kikinde

Detalji projekta kroz Banat razrađeni su u okviru Urbanističkog projekta za deonicu na teritoriji Grada Kikinde, koji početkom avgusta ide na javnu prezentaciju. Dokumentaciju je izradilo Javno preduzeće za urbanizam iz Novog Bečeja za investitora JP "Putevi Srbije" i naručioca Grad Kikindu. Pomenuta faza precizno definiše trasu od Kikindskog kanala do priključka na državni put IB reda broj 15 i nastavka ka graničnom prelazu Srpska Crnja. Glavna trasa kroz Kikindu izgrađuje se u profilu sa četiri saobraćajne trake u dužini od oko 11,6 kilometara za brzinu od 100 km/h, dok se veza sa putem IB 15 ka Nakovu projektuje kao dvotračni put dužine oko 5,4 kilometra za računsku brzinu do 80 km/h. Na samom početku ove deonice predviđena je izgradnja mosta preko Kikindskog kanala dužine oko 380 metara, što predstavlja jedan od najznačajnijih građevinskih objekata na celoj trasi.

Pored mosta, tehničko rešenje u Kikindi obuhvata ukupno pet kružnih raskrsnica i jednu denivelisanu petlju tipa "Truba". Jedna kružna raskrsnica nalaziće se na samoj glavnoj trasi (na kilometru 5+637) gde će se spajati sa državnim putem IB reda broj 13 (Horgoš-Beograd) i omogućiti pristup bazi za održavanje puta. Preostale četiri kružne raskrsnice raspoređene su na veznoj saobraćajnici radi spajanja sa putem IIA reda broj 104, lokalnom putnom mrežom i pravcem ka Nakovu, dok je denivelisana raskrsnica "Truba" projektovana na stacionaži 11+265,53. Funkcionisanje lokalnog i poljoprivrednog saobraćaja obezbeđeno je paralelnim servisnim putevima i nadvožnjacima preko železničke pruge Pančevo Glavna-Zrenjanin-Kikinda-državna granica, čime se mehanizaciji i biciklistima omogućava pristup parcelama. Na ovoj deonici planirani su i parking prostor na kilometru 1+550, odmorište povezano sa kružnom raskrsnicom na kilometru 5+384, baza za održavanje puta, kao i prateći sistemi odvodnjavanja sa retenzijama i propustima.