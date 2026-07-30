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Područje nekadašnje kasarne u Železničkoj ulici u Rumi uskoro bi moglo da postane novo urbano jezgro grada. Opštinsko veće usvojilo je Nacrt odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za blok 3-9-7 - Stara kasarna, kojim se stvaraju uslovi za izgradnju porodičnih i višeporodičnih stambenih objekata, javnih sadržaja i kompletne prateće infrastrukture na prostoru od gotovo 19 hektara.

Plan bi trebalo da potvrde odbornici na narednoj sednici Skupštine opštine, nakon čega slede parcelacija zemljišta, infrastrukturno opremanje i prodaja građevinskih parcela.

Direktorka JP Urbanizam i izgradnja Ruma Vladislava Pović istakla je da je cilj planskog dokumenta da se neuređeni prostor nekadašnje kasarne transformiše u novi urbani centar.

- Ovim planom predviđeni su porodično i višeporodično stanovanje, parcele za infrastrukturu i objekte javne namene. Područje je trenutno neurbanizovano, a planom se stvaraju uslovi za formiranje još jednog urbanog dela grada, odnosno sekundarnog gradskog centra - rekla je Pović.

Predsednik Opštine Ruma Dušan Ljubišić ocenio je da je reč o jednom od najznačajnijih planskih dokumenata u poslednjih nekoliko godina.

- Plan detaljne regulacije jasno definiše gotovo 19 hektara prostora na kojem će moći da se grade porodične kuće, stambene zgrade, ali i objekti javne namene poput vrtića, ambulante, kao i kompletna saobraćajna i komunalna infrastruktura - rekao je Ljubišić.

Kako je naveo, završena su geomehanička ispitivanja terena i definisane parcele za buduću izgradnju, a naredni koraci su parcelacija u katastru, raspisivanje licitacije za prodaju placeva i infrastrukturno opremanje lokacije.

Prema njegovim rečima, prodaja građevinskih parcela mogla bi da počne već u oktobru ili novembru ove godine.

Uređenje centra i priprema terena za nove investitore

Na sednici Opštinskog veća usvojen je i Nacrt izmena i dopuna Plana detaljne regulacije bloka "4-1-6 – Kulturni centar", koji se odnosi na uređenje užeg centra Rume. Plan predviđa da privatni investitor, u zamenu za mogućnost nadogradnje objekata u centru grada, obnovi fasade na potezu od Turističke organizacije do Borovićine zgrade, izgradi dva panoramska lifta i uredi dvorište stambene zgrade.

Pokrenuta je i izrada Plana detaljne regulacije za zapadni deo radne zone "Rumska petlja", kako bi lokalna samouprava bila spremna za dolazak novih investitora i budući razvoj privredne zone.