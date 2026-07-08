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Aranđelovac, grad smešten u srcu Šumadije, trenutno prolazi kroz istorijsku transformaciju koja ga pozicionira kao jednu od najatraktivnijih destinacija za investicije u Srbiji. Kontinuirani napredak u razvoju lokalne privrede jasno se oslikava u statističkim podacima. Prema rečima Đorđa Prokića, direktora Turističke organizacije Aranđelovac, nezaposlenost u opštini je u poslednjih 12 do 13 godina smanjena za više od 55 odsto.

Paralelno sa padom nezaposlenosti, broj radnih mesta beleži ogroman rast. Dok je 2010. godine u Aranđelovcu radilo oko 9.900 ljudi, do kraja 2025. godine taj broj je premašio 14.500 zaposlenih. Značajno su porasle i zarade građana, pa je prosečna plata, koja je 2012. godine iznosila 305 evra, u decembru 2025. godine dostigla 823 evra. Ovi pozitivni trendovi predstavljaju stabilnu osnovu za dalji razvoj, a lokalna samouprava i privrednici vide naredni period kao priliku za još snažniji ekonomski rast.

Foto: Adam Radosavljevic/Shutterstock

Infrastrukturno povezivanje sa Beogradom i regionom

Kao najveća razvojna šansa i ključan faktor daljeg napretka izdvaja se poboljšanje infrastrukture i unapređenje saobraćajne povezanosti sa prestonicom i centralnom Srbijom. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je realizaciju nekoliko vitalnih projekata. Najavljena je brza izgradnja puta Rogača-Ranilovac-Aranđelovac, u dužini od 16 kilometara, čija se vrednost procenjuje na oko 4,5 miliona evra.

Centralni projekat koji će promeniti mapu regiona jeste izgradnja brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe". Govoreći o ovom megaprojektu vrednom milijarde evra, predsednik Vučić je istakao njegov značaj za ceo region:

- I to ne Aranđelovac, nego čitava Šumadija. Cela Srbija, baš kao jedna porodica, mora da stane iza ovog kraja. Doneće ne samo to da nemate kamione i previše vozila u centru grada, već da imate i čistiji vazduh. Ne samo što ćete brzo do Beograda i nazad, već pre svega to što ćete moći da dovodite investitore koji će želeti ovde da dođu i koji će dobro da se osećaju u vašem gradu.

Foto: Kurir, piemags / Alamy / Profimedia Marko Karović

Predsednik je najavio i podršku lokalnoj privredi kroz ulaganje u 30 lokalnih kompanija:

- Mi ćemo da u 30 kompanija da uložimo novac, imate 5 velikih kompanija. Aranđelovac ima pristojnu, zdravu, ekonomsku strukturu, kada bude bio povezan onako kako treba. Ovde su snalažljivi ljudi. Kada bude povezan sa Beogradom, onda će da bude lakše, onda će da procveta.

Turizam, luksuzne investicije i "grad u gradu"

Aranđelovac postaje i luksuzna destinacija zahvaljujući višemilionskim investicijama u hotelsku infrastrukturu i stambeno-poslovne komplekse. Najveću pažnju privukla je kompanija Bekament koja gradi hotel pod brendom Hilton Hotels & Resorts, što je investicija vredna preko 40 miliona evra. Kompanija će biti nosilac franšize, investitor i izvođač radova. Zanimljivo je da će hotel biti izgrađen na mestu postojećeg terena FK Šumadija, za šta je obavljena razmena zemljišta sa lokalnom samoupravom, dok se Bekament obavezao da izgradi novi fudbalski stadion sa pratećim objektima čija je izgradnja uveliko u toku.

Staro zdanje u Aranđelovcu Foto: Ministarstvo privrede

Na tržištu nekretnina, Bekament investira u projekat Bekatown, koncept "grad u gradu". U pitanju je poluzatvoreno naselje na preko 20 hektara koje će sadržati više od 350 stanova, 188 kuća, pešačku zonu, centralni trg i park sa terenima. Cene novogradnje u Aranđelovcu trenutno se kreću od 1.700 do 2.000 evra po kvadratu. Komercijalnu ponudu nedavno je upotpunio i tržni centar "Ara", smešten na tri hektara sa preko 10.000 kvadrata maloprodajnog prostora, iza kog stoji aranđelovačka kompanija Peštan uz saradnju sa CBRE.

Obnova kulturnog nasleđa

Kulturni i istorijski značaj Aranđelovca biće dodatno osnažen rekonstrukcijom kultnog "Starog zdanja". Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović potpisala je ugovor za realizaciju prve faze obnove, za koju je Ministarstvo privrede obezbedilo preko 200 miliona dinara.

Svakodnevni život građana, uključujući i najstarije sugrađane koji redovno posećuju pijacu, biće značajno unapređen potpunom rekonstrukcijom Zelene pijace. Opština Aranđelovac aktivno radi na pokrivanju gradske zelene pijace, izgradnji krovne konstrukcije, postavljanju modernih tezgi i uređenju platoa. Realizacijom ovog projekta, grad dobija funkcionalniji, uređeniji i čistiji prostor, čime se stvaraju znatno bolji uslovi za rad prodavaca i ugodnije okruženje za kupovinu, dok će sam centar Aranđelovca dobiti lepši estetski izgled.