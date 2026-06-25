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Na poslednjoj lokaciji uz Batajnički put koja do sada nije bila planski uređena predviđen je razvoj nove privredne zone u Batajnici, za koju se procenjuje da bi mogla da omogući zapošljavanje oko 1.500 ljudi.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove stavio je na rani javni uvid Plan detaljne regulacije za deo privredne zone Belarica uz Batajnički put, na području gradske opštine Zemun.

Kako je navedeno u planskoj dokumentaciji, cilj izrade ovog plana jeste stvaranje uslova za razvoj privrednih sadržaja na poslednjem neplaniranom prostoru uz Batajnički put za koji do sada nije postojao plan detaljne regulacije.

Plan obuhvata površinu od približno 10,3 hektara. Na ovom području trenutno preovlađuju poljoprivredne površine, dok je jedini postojeći privredni objekat fabrika obuće MUBB, smeštena uz Batajnički put.

Predviđeno je formiranje tri bloka namenjena privrednim delatnostima, u kojima će biti moguća izgradnja proizvodnih pogona, skladišnih kapaciteta, robno-transportnih centara, komercijalnih sadržaja, kao i drugih kompatibilnih poslovnih aktivnosti.

Prema podacima iz koncepta plana, ukupna bruto razvijena građevinska površina za privredne sadržaje mogla bi da dostigne oko 76.900 kvadratnih metara. Poređenja radi, na predmetnoj lokaciji trenutno je izgrađeno svega oko 3.900 kvadratnih metara objekata.

Pored poslovnih sadržaja, planirana je i izgradnja zelenih površina, zaštitnih zelenih pojaseva i sportskih terena. Za parcele namenjene privrednim zonama propisan je minimum od 10 odsto zelenih površina u direktnom kontaktu sa tlom, dok će veći kompleksi imati obavezu formiranja zaštitnih zelenih pojaseva širine od četiri do 12 metara, u zavisnosti od veličine parcele.

Na površinama predviđenim za ostalo zelenilo planirana je sadnja drvenaste vegetacije, formiranje zelenih koridora i pojaseva, kao i uređenje otvorenih sportskih terena sa pratećim sadržajima.

Prema planskim procenama, realizacijom ovog projekta broj zaposlenih na području zone mogao bi da se poveća sa sadašnjih oko 150 na približno 1.500 radnika.

Investitor i naručilac izrade plana je kompanija Starel Plus iz Batajnice, dok je za izradu planske dokumentacije zadužena firma Urban Hub.

Rani javni uvid u plan trajao bi do 3. jula.