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Usled i dalje otežanih uslova za odvijanje vazdušnog saobraćaja izazvanih pojačanom aktivnošću vulkana Etna na Siciliji, Er Srbija će današnje letove između Beograda i Katanije preusmeriti na aerodrom Palermo.

Letovi JU438 / JU439 između Beograda i Katanije, planirani za ponedeljak 10. avgusta, biće realizovani u utorak, 11. avgusta sa aerodroma Palermo, prema izmenjenom redu letenja.

Za putnike će biti organizovan i autobuski transfer na relacijama Katanija - Palermo.

Let JU4438 na relaciji Beograd – Palermo planiran je za 13:35 časova po lokalnom vremenu. Polazak autobusa sa aerodroma Palermo ka aerodromu Katanija je od 17:15 časova po lokalnom vremenu.

Let JU4439 na relaciji Palermo – Beograd planiran je za 16:15 časova po lokalnom vremenu. Polazak autobusa sa aerodroma Katanija ka aerodromu Palermo je od 09:30 časova po lokalnom vremenu.

Er Srbija nastavlja da pažljivo prati razvoj situacije i preduzima sve raspoložive mere, kako bi putnicima na navedenim letovima pružila neophodnu podršku.