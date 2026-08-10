Zbog vulkana Etna: Preusmeravanje letova između Beograda i Katanije na aerodrom u Palermu
Usled i dalje otežanih uslova za odvijanje vazdušnog saobraćaja izazvanih pojačanom aktivnošću vulkana Etna na Siciliji, Er Srbija će današnje letove između Beograda i Katanije preusmeriti na aerodrom Palermo.
Letovi JU438 / JU439 između Beograda i Katanije, planirani za ponedeljak 10. avgusta, biće realizovani u utorak, 11. avgusta sa aerodroma Palermo, prema izmenjenom redu letenja.
Za putnike će biti organizovan i autobuski transfer na relacijama Katanija - Palermo.
Let JU4438 na relaciji Beograd – Palermo planiran je za 13:35 časova po lokalnom vremenu. Polazak autobusa sa aerodroma Palermo ka aerodromu Katanija je od 17:15 časova po lokalnom vremenu.
Let JU4439 na relaciji Palermo – Beograd planiran je za 16:15 časova po lokalnom vremenu. Polazak autobusa sa aerodroma Katanija ka aerodromu Palermo je od 09:30 časova po lokalnom vremenu.
Er Srbija nastavlja da pažljivo prati razvoj situacije i preduzima sve raspoložive mere, kako bi putnicima na navedenim letovima pružila neophodnu podršku.
Za dodatne informacije, putnici mogu kontaktirati Kontakt centar Er Srbije pozivom na broj 0800 111 528 iz Srbije ili +381 11 311 21 23 iz inostranstva, posetiti internet stranicu airserbia.com, kao i zvanične naloge kompanije na društvenim mrežama.