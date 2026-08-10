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Svi punoletni građani Švedske trebalo bi kod kuće da imaju dovoljno gotovine za najmanje nedelju dana osnovnih troškova, kako bi mogli da kupe hranu, lekove i druge potrepštine u slučaju rata ili neke druge krizne situacije. To je preporučila švedska centralna banka Sveriges Riksbank, a prenosi Bloomberg.

Kartice kod različitih banaka

Građanima se, pored oko 1.000 švedskih kruna, odnosno približno 110 dolara po odrasloj osobi, preporučuje i da imaju bankovne kartice različitih izdavalaca, kao i da koriste lokalni servis za elektronsko plaćanje Swish.

Reč je o prvim smernicama koje je švedska centralna banka direktno uputila građanima o načinima plaćanja u vanrednim situacijama.

"Građani su važan deo ukupne odbrane Švedske i ključni su za jačanje nacionalne spremnosti“, poručili su iz Sveriges Riksbank. "Pristup različitim načinima plaćanja povećava sposobnost građana da obavljaju transakcije u slučaju privremenih poremećaja, kriza ili, u najgorem slučaju, rata.“

Ove preporuke deo su šireg nastojanja švedskih vlasti da pripreme društvo za moguće posledice vojnih ili sajber napada, u kontekstu povećanih bezbednosnih pretnji iz susedne Rusije, a u manjoj meri i sa Bliskog istoka.

Svako domaćinstvo dobilo brošuru

Vlada je ranije poslala brošuru u svako domaćinstvo sa uputstvima kako se pripremiti za krizne situacije. U njoj se, između ostalog, navodi koliko pijaće vode treba imati u zalihama i kako pratiti vesti u slučaju nestanka električne energije.

Švedski sistem plaćanja smatra se posebno osetljivim jer je izrazito digitalizovan. Samo otprilike svaka deseta transakcija obavlja se gotovinom.

Zbog toga je Sveriges Riksbank pozvala na donošenje novog zakona kojim bi se zaštitio status gotovine, ali takav propis još nije uveden.

Slične preporuke već su izdale i centralne banke Finske i Norveške, dve države koje takođe graniče sa Rusijom. Građanima se savetuje da u svakom trenutku imaju određenu količinu gotovine, kao i više bankovnih kartica.