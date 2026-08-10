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Sekretarijat za javne prihode obaveštava poreske obveznike - fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 14. avgust 2026. godine rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2026. godinu.

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

- Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.

Za dobijanje potrebnih informacija, obveznici se mogu javiti na brojeve telefona nadležnih opštinskih odeljenja Sekretarijata za javne prihode, koji su objavljeni na internet-stranici Grada Beograda, ili se obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, izuzev srede, kada je radno vreme sa strankama od 8 do 18.30 časova - navodi se u saopštenju Sekretarijata za javne prihode.