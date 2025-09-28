Slušaj vest

Suočavanje sa prekršajnim postupkom ne znači da ste unapred osuđeni. Prava strategija i aktivno učešće u postupku mogu značiti oslobađajuću presudu. Evo kako da postupite.

Najčešći povod za pokretanje prekršajnog postupka jeste zapisnik državnog organa. Međutim, ukoliko ga ne potpišete, time jasno pokazujete da niste saglasni sa njegovim sadržajem, što vam otvara prostor za snažniju odbranu pred sudom, kako je objasnio i advokat Nemanja Rodić na svom TikTok profilu.

Pasivnost nikako nije opcija. Pojavite se pred sudom i priložite dokaze u svoju korist. Od ključnog značaja je pažljiv izbor dokaza - od saslušanja svedoka koji su prisustvovali događaju, preko onih koji su sastavljali zapisnik, pa sve do vašeg sopstvenog iskaza.

Takođe, iako sud može smatrati da neki dokazi nisu potrebni, vi insistirajte na njihovom izvođenju. Na taj način pokazujete odlučnost i sprečavate da se vaša odbrana svede na formalnost.

Ukoliko odluka prvostepenog suda ne ide u vašu korist, žalba je sledeći korak. Naime, prvostepeni sud često zbog brzine postupanja previdi ili zanemari određene činjenice. Zato je žalba drugostepenom sudu ključna za ostvarivanje pravde i zaštitu vaših prava.

Na kraju, upornost i aktivno učešće u postupku mogu biti presudni da odgovornost za prekršaj padne, a vi izađete oslobođeni.