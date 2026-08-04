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Građani kojima je porez bio utvrđen i prethodne godine ne čekaju novo rešenje, već do njegovog dostavljanja plaćaju akontaciju prema obavezi za poslednje tromesečje 2025. Drugačiji rokovi važe za kupce kojima je poreska obaveza za određeni stan prvi put nastala tokom 2026. godine.

Fizička lica koja ne vode poslovne knjige porez na imovinu plaćaju tromesečno, u roku od 45 dana od početka svakog tromesečja. Pošto je treće tromesečje počelo 1. jula, rok za uplatu treće rate u 2026. godini ističe 14. avgusta.

Ako je vlasniku već dostavljeno godišnje rešenje za 2026. godinu, plaća iznos naveden za treće tromesečje. Ako novo rešenje još nije stiglo, primenjuje se akontaciono plaćanje.

Porez na imovinu se bez novog rešenja plaća prema obavezi iz 2025.

Za vlasnika kome je poreska obaveza bila utvrđena i 2025. godine, porez na imovinu ipak mora da bude plaćen u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne godine.

Prema članu 39 Zakona o porezima na imovinu, taj iznos se plaća sve do dospelosti obaveze utvrđene novim godišnjim rešenjem. Nije odlučujuće koliko je vlasnik poslednji put uplatio, već kolika je bila utvrđena obaveza za četvrto tromesečje 2025. godine.

Pre uplate treba proveriti i poresku karticu, jer obveznik može imati evidentiranu preplatu koja pokriva deo ili ceo dospeli iznos.

Novo rešenje može da donese obavezu doplate

Kada stigne godišnje rešenje, porez na imovinu može biti viši ili niži od akontacija koje je vlasnik do tada plaćao.

Ako je novim rešenjem utvrđen viši iznos, pozitivna razlika između godišnje obaveze i plaćenih akontacija za tromesečja čiji su rokovi već prošli mora da bude plaćena u roku od 15 dana od dostavljanja prvostepenog rešenja. Naredne rate plaćaju se u iznosima utvrđenim novim rešenjem.

Ako je kroz akontacije uplaćeno više od nove obaveze, preplata se evidentira na poreskom računu. Obveznik može da je koristi za naredne obaveze ili da podnese zahtev za povraćaj novca.

Kada počinje da teče kamata?

Na neplaćeni porez na imovinu i neplaćene akontacije kamata se obračunava od prvog narednog dana nakon dospelosti. Ako treća rata ne bude plaćena do 14. avgusta, kamata počinje da se obračunava 15. avgusta.

Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, stopa kamate jednaka je referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije uvećanoj za deset procentnih poena.

Narodna banka Srbije je u julu 2026. zadržala referentnu stopu na 5,75 odsto. Kamata na neblagovremeno plaćene javne prihode zato trenutno iznosi 15,75 odsto godišnje.

Kamata ne nastaje zato što rešenje nije stiglo, već zato što dospela obaveza nije plaćena u zakonskom roku.

Za stan kupljen tokom 2026. važe drugačiji rokovi

Kupac kome je poreska obaveza za određeni stan prvi put nastala tokom 2026. nema prošlogodišnju obavezu za tu nepokretnost prema kojoj bi plaćao akontaciju.

Obaveza ne mora uvek da nastane na dan potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Zakon kao moguće trenutke navodi sticanje prava, stupanje u posed, početak korišćenja ili osposobljavanje nepokretnosti za korišćenje. Odlučujući je najraniji od trenutaka koji se može primeniti u konkretnom slučaju.

Porez se obračunava srazmerno, od dana nastanka obaveze. Ako rešenje nije dostavljeno do isteka roka za to tromesečje ili je od njegovog dostavljanja do isteka roka ostalo manje od 15 dana, kupac plaća utvrđeni iznos u roku od 15 dana od dostavljanja rešenja.

Zbog toga 14. avgust nije automatski rok za kupca kome obaveza za novi stan još nije utvrđena i rešenje nije dostavljeno.

Kako proveriti dugovanje pre 14. avgusta

Stanje obaveza za porez na imovinu može se proveriti na Portalu lokalnih poreskih administracija, koji omogućava pregled zaduženja i evidentiranih uplata.

Ako stan nije prikazan na portalu ili rešenje nije stiglo, vlasnik treba da se obrati lokalnoj poreskoj administraciji grada ili opštine na čijoj teritoriji se nepokretnost nalazi. To što stan nije evidentiran na korisničkom nalogu ne znači da poreska obaveza ne postoji.