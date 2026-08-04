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Nemačka je poznata po deonicama auto-puteva bez opšteg ograničenja brzine, ali tamo gde ograničenje postoji saobraćajni prekršaji mogu brzo postati veoma skupi. Od 1. jula 2026. još je skuplji pokušaj izbegavanja kaznenih bodova ili zabrane vožnje jer za lažno prebacivanje prekršaja na drugu osobu sada preti kazna do 30.000 evra.

Godinama je postojala prava mala industrija trgovine bodovima. Vozač snimljen u prebrzoj vožnji ili prolasku kroz crveno svetlo preko internet posrednika pronašao bi osobu spremnu da preuzme odgovornost. Ta osoba bi se lažno predstavila kao vozač, platila osnovnu kaznu i preuzela bodove ili zabranu, dok bi stvarni prekršilac sačuvao čist dosije. Usluga se, naravno, naplaćivala.

Nemačka je sada zatvorila tu pravnu rupu. Novi paragraf Zakona o saobraćaju na putevima zabranjuje pokušaj obmanjivanja nadležnog organa o identitetu počinioca, nuđenje takve usluge i posredovanje između vozača i "dobrovoljca". Zbog toga mogu odgovarati stvarni vozač, osoba koja preuzima prekršaj i posrednik, a pravilo nije ograničeno samo na profesionalne internet agencije. Obuhvaćeni su prekršaji za koje se u Nemačkoj upisuju bodovi i zabrane vožnje, a maksimalna kazna iznosi 30.000 evra.

Promena može direktno da pogodi i hrvatske vozače. Nemačke vlasti preko evropskog sistema razmene podataka mogu da identifikuju vlasnika automobila registrovanog u Hrvatskoj i da mu pošalju obaveštenje o prekršaju. Ako vlasnik dobije zahtev da navede ko je vozio, navođenje prijatelja, rođaka ili plaćenog "zamenskog vozača" više nije samo riskantan trik, nego zaseban nemački prekršaj sa kaznom koja može višestruko nadmašiti prvobitnu. Nemački bodovi se trenutno ne pretvaraju automatski u hrvatske negativne prekršajne bodove. Ipak, prekršaj ostaje evidentiran u Nemačkoj, a hrvatskom vozaču može biti izrečena zabrana upravljanja vozilom na nemačkoj teritoriji. Nemački zakon kod strane vozačke dozvole izričito omogućava oduzimanje prava na njeno korišćenje u Nemačkoj.