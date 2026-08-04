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Zvanični srednji kurs dinara prema evru danas iznosi 117,3736 dinara za jedan evro, što predstavlja minimalnu promenu u odnosu na prethodni radni dan, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).

U poređenju sa pre mesec dana, vrednost dinara prema evru ostala je nepromenjena, dok je na godišnjem nivou oslabila za 0,2 odsto. Od početka godine domaća valuta je u odnosu na evro slabija za 0,1 odsto.

Kada je reč o američkom dolaru, zvanični srednji kurs danas iznosi 101,9753 dinara za dolar, što je za 0,2 odsto slabiji kurs dinara nego prethodnog dana.

U odnosu na pre mesec dana, dinar je prema dolaru ojačao za 0,5 odsto, ali je na godišnjem nivou oslabio za 0,8 odsto, dok je od početka godine slabiji za 2,0 odsto.