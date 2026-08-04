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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u ovom trenutku ne postoji opasnost od nestašice električne energije, ali je upozorio da je situacija veoma složena i da je teško predvideti kako će se razvijati u narednih desetak dana.

- U Srbiji u ovom trenutku nema opasnosti, pre svega od nestanka električne energije, ali to ne možete da znate sa sigurnošću šta će biti za desetak dana, jer je situacija izrazito teška - rekao je Vučić za RTS.

On je naveo da je razlog za zabrinutost činjenica da je Srbija deo jedinstvenog evropskog sistema trgovine električnom energijom, zbog čega dešavanja u Rumuniji i Mađarskoj imaju direktan uticaj i na domaće tržište.

Vučić je istakao da dodatni izazov predstavlja snabdevanje naftnim derivatima, posebno dizelom, ali je poručio da veruje da će država uspeti da prevaziđe aktuelne teškoće.

- Kotacije rastu, nema nafte, a posebno nema dizela, i mi idemo sad sa dodatnim operativnim rezervama. Nismo dozvolili Naftnoj industriji Srbije, koja je zbog keša tražila izvoz dizela nekoliko miliona tona u region. Čuvamo sve za sebe i za naše građane i sasvim sam siguran da ćemo, uprkos svim teškoćama, a one su i finansijske i vezane za elementarne nepogode i vezane za bezbroj drugih problema na globalnom tržištu, to izdržati - istakao je predsednik Srbije.