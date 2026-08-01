Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom posete selu Temska kod Pirota da će u narednom periodu doći do značajnog povećanja penzija, plata u javnom sektoru i minimalne zarade.

- Da obradujem one koji su stariji: biće značajno povećanje penzija, ne samo ovo što ćete da dobijete jednokratno za mesec dana, već će biti značajno povećanje penzija, biće značajno povećanje i plata u javnom sektoru, biće značajno povećanje i minimalca. Nemamo problema sa javnim dugom, mi smo nisko zadužena zemlja - rekao je Vučić meštanima prilikom obilaska poljoprivrednog i seosko-turističkog gazdinstva Pančić.

On je rekao da najveći izazov predstavlja smanjenje broja stanovnika i nedostatak dece u pojedinim sredinama.

Tokom razgovora sa meštanima, jedna devojčica je predsedniku rekla da bi volela da u Temskoj bude više ljudi, kao i da se uredi školsko dvorište.

Vučić je odgovorio da je sređivanje školskog dvorišta najmanji problem, ali da je mnogo veći izazov kako da se obezbedi više stanovnika u manjim mestima.

- Za 10 godina izgubili smo skoro 500.000 ljudi, zato što nemamo dece - rekao je Vučić, dodajući da je ove godine u Pirotu zabeležen veći broj novorođenih beba nego prethodne godine.

Foto: Ilija Ilić

Prema njegovim rečima, do sredine godine u Pirotu je rođeno oko 300 beba, a očekuje se da do kraja godine taj broj dostigne najmanje 550, što, kako je naveo, nije zabeleženo više od deset godina.

Vučić je ocenio da je situacija ove godine bolja nego prethodne, kao i da se poboljšanja primećuju širom Srbije, ali je istakao da je broj rođenih i dalje nedovoljan.

Govoreći o deci u Temskoj, predsednik je pohvalio njihovo ponašanje i vaspitanje, navodeći da mu je drago kada čuje pozitivne priče o mladima.

On je dodao da mu mnogo znači kada vidi da su deca dobra i vaspitana.