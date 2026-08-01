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Poklon vaučeri za poznate lance parfimerija na prvi pogled deluju kao odličan poklon, ali u praksi kupcima često mogu da naprave više problema i dodatnih troškova nego koristi. Na to je u svom videu ukazao popularni TikTok kreator @batamirise, pokrenuvši raspravu o tome koliko su ovakvi pokloni zaista isplativi.

Povod za njegovu reakciju bio je poklon vaučer u vrednosti od 50 evra za jednu parfimeriju. Na samom početku naglasio je da, iz ličnog iskustva, smatra da su ovakvi vaučeri uglavnom loš izbor. Glavni razlog su redovne maloprodajne cene parfema u fizičkim prodavnicama, koje su često znatno više nego u onlajn prodaji.

Kao primer naveo je situaciju u kojoj željeni parfem na internetu košta 80 evra, dok je njegova cena u parfimeriji 120 evra. Ako kupac u prodavnici iskoristi vaučer od 50 evra, moraće da doplati još 70 evra iz svog džepa. S druge strane, isti parfem bi na internetu, bez ikakvog vaučera, platio svega 10 evra više od tog iznosa koji je doplatio u prodavnici.