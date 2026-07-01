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Plaćanje prislanjanjem telefona ili kartice na POS terminal, zahvaljujući NFC (Near Field Communication) tehnologiji, svakodnevica je za milione korisnika.

Iako se smatra jednim od najbezbednijih načina plaćanja, stručnjaci upozoravaju da prevaranti sve češće koriste socijalni inženjering, lažne aplikacije, fišing poruke i QR kodove kako bi došli do tuđih podataka i novca.

Profesorka Fakulteta organizacionih nauka dr Zorica Bogdanović i IT stručnjak Nikola Budanović u Jutarnjem programu izdvojili su najvažnije savete kako da se korisnici zaštite od sve sofisticiranijih prevara.

1. Ne verujte porukama koje zahtevaju hitnu reakciju

Poruke u kojima se od korisnika traži da odmah klikne na link, unese podatke ili obavi određenu radnju najčešće pokušaj prevare. Napadači namerno stvaraju osećaj hitnosti kako bi sprečili žrtvu da razmisli i proveri da li je poruka verodostojna.

2. Aplikacije instalirajte isključivo iz zvaničnih prodavnica

Jedan od najvećih bezbednosnih rizika predstavljaju zlonamerne aplikacije koje se preuzimaju direktno sa interneta. Aplikacije treba instalirati isključivo putem Google Play prodavnice ili App Store-a, a dodatnu zaštitu pruža i korišćenje pouzdanog bezbednosnog softvera na telefonu.

3. Nikada ne otkrivajte PIN, jednokratne kodove i podatke sa kartice

Banke nikada neće tražiti da putem telefona, SMS-a ili elektronske pošte otkrivate PIN, jednokratne sigurnosne kodove ili druge podatke za autorizaciju plaćanja. Upravo do tih informacija prevaranti pokušavaju da dođu lažno se predstavljajući kao banka ili neka državna institucija.

4. Telefon i digitalni novčanik čuvajte kao gotov novac

Telefon bi trebalo zaštititi PIN-om, otiskom prsta ili prepoznavanjem lica kako niko ne bi mogao da pristupi karticama koje su sačuvane u digitalnom novčaniku. Prof. Bogdanović savetuje i da se platne kartice drže na sigurnom mestu, naročito u javnom prevozu i na mestima sa velikim gužvama. Po mogućstvu, preporučuje korišćenje RFID zaštitnih futrola koje sprečavaju neovlašćeno očitavanje signala.

5. Budite oprezni prilikom skeniranja QR kodova

QR kodovi sami po sebi nisu opasni, ali mogu korisnika odvesti na zlonamerne internet stranice ili lažne servise za plaćanje. Poseban oprez potreban je prilikom skeniranja kodova postavljenih na ulici, parkinzima i drugim javnim mestima, jer nije moguće odmah proveriti njihovu autentičnost.

6. Najveća opasnost nije tehnologija, već manipulacija korisnicima

Savremene platne kartice i NFC plaćanja tehnički veoma dobro zaštićeni zahvaljujući šifrovanoj komunikaciji i naprednim bezbednosnim standardima. Međutim, najveći rizik predstavlja takozvani socijalni inženjering - situacije u kojima korisnik, verujući da komunicira sa bankom ili drugom institucijom, sam otkriva poverljive podatke koji prevarantima omogućavaju pristup njegovom novcu.