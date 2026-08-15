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Rođendan, krštenje, venčanje, punoletstvo ili godišnjica - postoje prilike za koje se i dalje traži poklon koji bi trebalo da traje mnogo duže od trenutka u kojem je uručen. A zlato je generacijama jedan od prvih izbora.

Ali koliko danas zapravo treba izdvojiti ako želite da nekome poklonite zlatne minđuše, prsten ili ogrlicu?

Pregledali smo trenutno dostupne cene zlatnog nakita u domaćim zlatarama i već za jednostavniji komad nakita potrebno je računati na iznos od petnaestak ili dvadesetak hiljada dinara.

Za ozbiljniji poklon račun vrlo brzo može da pređe 30.000, 40.000 ili 50.000 dinara. I tu, naravno, nema gornje granice.

Napominjemo i da cene predstavljaju pregled javno dostupnih maloprodajnih ponuda u domaćim zlatarama u trenutku pisanja teksta i mogu se razlikovati u zavisnosti od prodavca, modela, težine, finoće zlata i drugih karakteristika nakita.

Zlatne minđuše već za manje od 20.000 dinara

Među pristupačnijim komadima nakita koji mogu da posluže kao poklon nalaze se manje zlatne minđuše.

U aktuelnoj ponudi domaćih zlatara pronašli smo modele od 14-karatnog zlata koji koštaju oko 14.800 i 15.600 dinara, dok je za veliki broj drugih potrebno izdvojiti između 20.000 i 28.000 dinara.

Kod nešto težih modela cena raste. Minđuše od 14-karatnog zlata mogu se pronaći za približno 30.000 dinara, dok pojedini modeli dostižu oko 38.000 dinara.

Ukoliko imate budžet od oko 20.000 dinara, izbor postoji, ali će uglavnom biti ograničen na lakše i jednostavnije komade.

Za prsten spremite 30.000 dinara, ali i znatno više

Kod zlatnog prstenja lestvica se pomera naviše. Među ponudama koje smo pregledali mogu se pronaći prstenovi od 14-karatnog zlata za oko 26.000 dinara, dok drugi modeli koštaju približno 29.600, 30.400 ili 31.600 dinara.

Veliki broj modela, međutim, nalazi se u rasponu između 30.000 i 50.000 dinara. Na aktuelnim cenovnicima mogu se videti prstenovi od približno 34.000, 36.000, 38.000, 45.000 ili 47.000 dinara.

Kod burmi smo pronašli cenu od oko 35.000 dinara, dok drugi modeli prelaze 43.000, pa i 54.000 dinara.

Naravno, kod prstenja cenu ne određuje samo zlato. Masa nakita, način izrade, dizajn i kamenje mogu značajno da promene konačan iznos koji ćete videti na etiketi.

A koliko košta zlatna ogrlica?

Raspon je veliki i kod ogrlica. Jednostavniji model od 14-karatnog zlata pronašli smo za oko 21.000 dinara, dok se brojni modeli kreću između približno 25.000 i 48.000 dinara.

Tako se, na primer, među trenutno dostupnim modelima mogu pronaći ogrlice od približno 35.000, 38.000, 40.000, 44.000 ili 48.000 dinara. Zlatno lanče sa priveskom u jednoj od pregledanih ponuda košta oko 39.600 dinara.

To praktično znači da za budžet od oko 20.000 dinara već možete da tražite manji komad zlatnog nakita, sa 30.000 dinara izbor postaje širi, dok 40.000 ili 50.000 dinara otvara širu mogućnost kupovine većeg broja prstenova, ogrlica i drugih komada.

Šta zapravo znači oznaka 585?

Kada kupujete zlato, jedna brojka će se veoma često pojavljivati – 585.

Reč je o 14-karatnom zlatu, odnosno leguri u kojoj je 58,5 odsto čistog zlata. Zato cenu nakita ne treba jednostavno porediti sa berzanskom cenom jednog grama čistog zlata. Kupac u zlatari ne plaća samo plemeniti metal.

Na konačnu cenu utiču količina i finoća zlata, rad i složenost izrade, dizajn, ugrađeno drago ili poludrago kamenje, kao i drugi troškovi koji ulaze u maloprodajnu cenu proizvoda.

Zbog toga dva komada nakita približno iste težine ne moraju imati ni približno istu cenu.

Koliko vam je, dakle, potrebno za „zlatan poklon“?

Ako je suditi prema aktuelnim cenama koje smo pregledali, sa oko 15.000 do 20.000 dinara već je moguće pronaći manji komad zlatnog nakita, prvenstveno minđuše.

Sa budžetom između 25.000 i 30.000 dinara izbor postaje značajno širi i uključuje minđuše, jednostavnije prstenje i pojedine ogrlice.

Za 40.000 do 50.000 dinara ponuda je već mnogo veća, ali kod masivnijih komada, posebnog dizajna ili nakita sa dragim kamenjem račun može otići daleko iznad tih iznosa.

Zlato zato možda jeste poklon koji "ne gubi sjaj“, ali odlazak u zlataru danas svakako zahteva nešto ozbiljniji budžet.