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Dva sastanka pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za 2027. godinu završena su bez dogovora. Vlada je ponudila da minimalac bude povećan na 600 evra, dok sindikati ostaju pri zahtevu od 650 evra, pozivajući se na ranija obećanja vlasti.

Predlog od 600 evra prihvatljiv je Uniji poslodavaca Srbije, ali uz uslov da se poveća neoporezivi deo zarade. Naredni sastanak Socijalno-ekonomskog saveta zakazan je za 18. avgust, kada će biti poznato da li će tri strane uspeti da pronađu kompromis.

Sindikati traže 650 evra

Minimalna zarada u Srbiji trenutno iznosi oko 65.000 dinara, odnosno oko 550 evra. Sindikati za 2027. traže povećanje od 100 evra, odnosno minimalac od 650 evra.

Dragan Todorović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije kaže da je taj iznos ranije bio predviđen programom Vlade "Skok u budućnost 2027", zbog čega su sindikati bili iznenađeni kada je za pregovaračkim stolom ponuđeno povećanje od 9,2 odsto, kojim bi minimalna cena rada bila podignuta na oko 600 evra.

Prema tom predlogu, cena radnog sata porasla bi sa sadašnjih 371 na 405 dinara. Sindikati, međutim, smatraju da ni to povećanje nije dovoljno da se minimalna zarada približi stvarnim troškovima života.

Poslodavci pristaju, ali traže jednu stvar

Unija poslodavaca Srbije spremna je da prihvati Vladin predlog od 600 evra, ali traži da se istovremeno poveća neoporezivi deo zarade. Trenutno iznosi 34.000 dinara, a poslodavci predlažu da bude podignut na 36.000 ili 37.000 dinara.

Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije, naveo je da nešto više od polovine poslodavaca obuhvaćenih njihovom analizom može da prihvati Vladin predlog, dok 42 do 44 odsto smatra da takvo povećanje ne bi moglo da podnese.

Poslodavci upozoravaju i na problem "kompresije plata", odnosno sve manje razlike između minimalne zarade i plata kvalifikovanih radnika. Ako minimalac značajno poraste, stručni radnici mogu tražiti veće zarade ili otići kod drugog poslodavca, a deo njih i u inostranstvo.

Dogovor moguć, ali Vlada ima poslednju reč

Sindikati ipak ne odustaju od 650 evra, ali su spremni na kompromis oko dinamike povećanja. Jedan od predloga je da minimalac od 600 evra važi od 1. januara 2027, a da na 650 evra poraste od 1. jula ili nekog drugog datuma tokom godine.

Time bi, smatraju sindikati, bilo moguće doći do iznosa koji je ranije najavljivan, a da se istovremeno izbegne preveliki pritisak na budžet i privredu.

Naredni sastanak zakazan je za 18. avgust i mogao bi da bude ključan za konačan dogovor. Ukoliko Socijalno-ekonomski savet ne postigne konsenzus, odluku o minimalnoj ceni rada za 2027. godinu donosi Vlada, i to najkasnije do 15. septembra.