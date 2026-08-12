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Mnoge nemačke kompanije očekuju da će upotreba veštačke inteligencije u narednih pet godina smanjiti plate njihovih zaposlenih, naročito onima sa manje radnog iskustva, pokazao je izveštaj Instituta za ekonomska istraživanja (Ifo) iz Minhena.

Približno polovina anketiranih kompanija koje već koriste AI očekuje da će zarade radnika sa manje iskustva pasti, dok 40 odsto smatra da će razvoj veštačke inteligencije smanjiti plate i iskusnijih radnika.

Kompanije najčešće očekuju pritisak na plate manje iskusnih i slabije kvalifikovanih radnika, dok kod visokoobrazovanih i iskusnijih zaposlenih AI češće vide kao faktor koji može da poveća njihovu vrednost i zarade.

Analiza se zasniva na junskom istraživanju, sprovedenom među više od 3.000 nemačkih kompanija koje već koriste AI, dodaje se u izveštaju na veb stranici Ifo.

Upotreba veštačke inteligencije u Nemačkoj privredi je sve više rasprostranjena.

Prema odvojenom istraživanju Ifo, više od polovine kompanija u Nemačkoj već koristi AI u poslovanju, dok ih je godinu dana ranije bilo oko 41 odsto.

Veštačka inteligencija sve brže prelazi iz eksperimentalne faze u svakodnevno poslovanje, napominje se u izveštaju.