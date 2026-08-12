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- Podatak da je kineska kompanija AGIBOT, koja će krajem avgusta u Šapcu, zajedno sa kompanijom “Minth”, otvoriti fabriku humanoidnih robota - u prvih šest meseci 2026. godine isporučila oko 8.400 humanoidnih robota, što je 562 odsto više nego u istom periodu prošle godine, i time dostigla 44 odsto globalnog tržišta - predstavlja još jednu potvrdu brzine kojom se razvija industrija humanoidne robotike - izjavila je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

Dodala je da je za Srbiju je ovo izuzetno značajna vest iz dva razloga.

- Pre svega, možemo biti ponosni što smo deo razvoja humanoidne robotike, koja više nije tehnologija budućnosti o kojoj govorimo u teoriji, već industrija koja se razvija velikom brzinom. Drugo, prema istom izveštaju, AGIBOT je pretekao dosadašnjeg lidera, kompaniju Unitree Robotics, i postao najveći svetski proizvođač humanoidnih robota, zbog čega je posebno značajno što će upravo u Srbiji otvoriti svoju prvu fabriku u Evropi.

Za tri meseca 5.000 robota

AGIBOT je početkom jula proizveo svog 15.000 humanoidnog robota, od čega 5.000 za manje od tri meseca, što je impozantan podatak kako se njihovi proizvodni kapaciteti razvijaju.

Foto: Ministarstvo trgovine

Ona je istakla da je Kina danas lider u proizvodnji humanoidnih robota, a da je za Srbiju važno što je deo tog razvoja kroz investicije, proizvodnju, razvoj novih tehnologija i povezivanje sa kineskim kompanijama.

Ministarka Lazarević bila je deo zvanične delegacije tokom posete Kini u maju ove godine, kada se predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom, a srpska delegacija održala niz sastanaka sa predstavnicima vodećih kineskih kompanija, među kojima su bili AGIBOT i Minth Group, koja već posluje u Srbiji i ima fabrike u Šapcu i Loznici.

00:27 Vučić i Lazarević gledaju robote koji će se proizvoditi u Srbiji Izvor: Ministarstvo trgovine

- Tokom posete Kini obišli smo sedište kompanije Minth u Đjasingu, njen inovacioni centar, proizvodnu liniju za robote, razvojni centar i centar za obuku. Imali smo priliku da vidimo različite vrste robota koje Minth razvija u saradnji sa kompanijom AGIBOT – od robotskih pasa i robota namenjenih pomoći u domaćinstvu do humanoidnih robota nove generacije. Tada smo razgovarali o planovima da Srbija postane prva zemlja u Evropi sa velikom bazom za proizvodnju humanoidnih robota - navela je Lazarević.

Ona je istakla da će se, zahvaljujući čvrstom prijateljstvu Srbije i Kine i, pre svega, izuzetnim odnosima predsednika Aleksandra Vučića i Si Đinpinga, taj plan ostvariti svega nekoliko meseci nakon posete i za 15 dana će biti svečano otvorena fabrika u Šapcu.

Prvi u Evropi

- Krajem avgusta bićemo prva zemlja u Evropi u kojoj će svetski lider u ovoj oblasti proizvoditi humanoidne robote. To najbolje odražava ono što je i predsednik Vučić tada istakao – uz mnogo rada, važno je i planiranje. To je nešto što učimo od Kine: da znamo kuda idemo i kako ćemo tamo da stignemo, jer bez plana rad i disciplina nisu dovoljni - rekla je ministarka.

Lazarević je istakla i da je u prvoj polovini ove godine na globalnom tržištu plasirano 19.100 humanoidnih robota, što je rast od 272 odsto, dok udeo Kine iznosi 97 odsto, što odražava njihovo dugoročno planiranje sa fokusom na tri strateška sektora – robotika, inovativna medicina I veštačka inteligencija. Humanodini roboti koji počivaju na veštačkoj inteligenciji izvezeni su u u istom periodu u 141 zemlju, a izvoz je dostigao iznos od 807 miliona evra.

- Ovi podaci pokazuju da robotika postaje jedan od važnih novih stubova globalnog razvoja. Za Srbiju je zato važno da ne bude samo tržište za nove tehnologije, već da bude mesto gde se one proizvode, razvijaju i odakle mogu da se plasiraju na druga tržišta. Upravo takve investicije, koje donose nova znanja, “cutting-edge tehnologije” i jačaju izvozni potencijal, želimo da nastavimo da privlačimo - zaključila je Lazarević.