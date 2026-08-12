Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Francuska vlada planira da tokom druge polovine 2027. godine organizuje simulaciju velikog nestanka električne energije na teritoriji cele zemlje kako bi proverila spremnost sistema za reagovanje u vanrednim okolnostima, preneli su izvori upoznati sa planovima.

Kako navodi briselski Politiko, u vežbi će učestvovati operateri elektroenergetske mreže Enedis i RTE, više državnih institucija i ministarstava, kao i francuska vojna administracija.

Cilj simulacije jeste testiranje sposobnosti države da odgovori na scenario masovnog prekida u snabdevanju električnom energijom, poput nestanka struje koji je u aprilu 2025. godine pogodio Španiju i Portugal, ili u slučaju velikog sajber napada na energetsku infrastrukturu.

Prema informacijama izvora, tokom vežbe biće procenjeno koliko je vremena potrebno za ponovno uspostavljanje snabdevanja električnom energijom, kao i u kojoj meri država može da obezbedi nesmetano funkcionisanje osnovnih službi za vreme krize.

1/11 Vidi galeriju Francuska, vrućine Foto: YOAN VALAT/EPA

Iz beleški sa sastanka proizlazi i da će francuske vlasti raditi na stvaranju zaliha ključnih resursa neophodnih za funkcionisanje države i zaštitu stanovništva, među kojima su generatori, lekovi, telekomunikaciona oprema, oprema za hitne službe i retke sirovine.

Francuska se ovog leta suočila sa ekstremnim vremenskim uslovima, uključujući visoke temperature i velike požare.

Na jugozapadu zemlje šumski požari izazvali su masovne evakuacije više od 200.000 ljudi, dok su vlasti u Parizu tokom toplotnog talasa zatražile dodatne količine leda za potrebe hitnih službi.

Opozicione stranke optužile su vladu da nije bila dovoljno pripremljena za odgovor na krizne situacije.

Francuski premijer Sebastijan Lekorni najavio je da će vlada parlamentu uputiti predlog zakona kojim bi bio unapređen sistem reagovanja u vanrednim situacijama.