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Ne možemo očekivati značajniji dotok Dunava u narednom periodu, rekao je za generalni direktor EPS-a Dušan Živković, napominjući da je snabdevanje električnom energijom stabilno i da građani i privreda ne treba da brinu, jer se EPS pripremao za ovu situaciju. Svi termokapaciteti su u pogonu, hidroelektrane rade u režimima kako dotok omogućava, istakao je Živković. Nedostajuća energija obezbeđuje se i na tržištu, dodaje direktor EPS-a u razgovoru za RTS.

Generalni direktor EPS-a Dušan Živković rekao je da je snabdevanje električnom energijom stabilno i da će tako ostati i u narednom periodu.

- Ovo je period velikog izazova, ali želim još jednom da naglasim da građani i privreda ne treba da brinu o redovnom snabdevanju električnom energijom - poručio je Živković.

Naveo je da su svi termokapaciteti u pogonu, osim dva bloka koji su u remontu, dok hidroelektrane rade u skladu sa raspoloživim dotokom vode.

EPS se na vreme pripremio

Prema njegovim rečima, proizvodnja u hidroelektranama "Đerdap“ značajno je smanjena zbog izuzetno niskog vodostaja.

- Đerdap 1 je na nivou 20 odsto, sa prosečnim dotokom istorijski najmanjim, na nivou 1.400 kubika, a Đerdap 2 je negde na oko 30 odsto - rekao je Živković.

Očekuje da će se period slabog dotoka nastaviti, što je posledica malih snežnih padavina u Alpima tokom zime.

Istakao je da je EPS na vreme pripremio elektroenergetski sistem za ovakve okolnosti.

Nedostajuća energija obezbeđuje se i na tržištu

Živković je naveo da je cilj EPS-a da očuva nivo akumulacija i zalihe uglja kako bi se obezbedila sigurnost snabdevanja iz domaćih izvora.

- Nedostajuća količina energije svodi se na ono što hidroelektrane ne mogu da proizvedu, posebno Đerdap, a red veličine koji obezbeđujemo na tržištu je na nivou 10 odsto - rekao je direktor EPS-a.

Objasnio je da je važno što duže sačuvati vodu u Dunavu, jer je neophodna za hlađenje termoelektrana u Kostolcu i TENT-u.

Potrošnja struje raste, ali je sistem spreman

Govoreći o potrošnji električne energije, Živković je naveo da je ona u poslednjim danima značajno porasla usled visokih temperatura.

Očekuje da će narednih dana dostići oko 100 gigavat-časova dnevno, ali ističe da je EPS spreman da te potrebe pokrije sopstvenom proizvodnjom.

Osvrnuo se i na kretanja na evropskom tržištu električne energije, gde su cene u večernjim časovima dostizale i 300 do 500 evra po megavat-satu.

- Gledamo da, ako možemo, i pored takse koja nije mala, od 60 do 70 evra, dodatno prihodujemo kako bismo održavali i finansijsku stabilnost kompanije - naveo je Živković.

Apel na racionalnu potrošnju

Iako je ocenio da je situacija u Evropi i regionu stabilna, ukazao je da i nuklearne elektrane u Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj zbog niskog vodostaja rade u smanjenom režimu.

Uputio je i apel građanima da racionalno koriste električnu energiju.

- Verujem da im racionalna potrošnja neće ugroziti komfor koji imaju, ali ovo je trenutak kada treba da podignemo nivo odgovornosti - poručio je.

Pripreme za zimu već u toku

Živković je istakao da su završeni remontni radovi u rudarskom sektoru, da je Termoelektrana "Kostolac“ u punom pogonu, dok je proizvodnja u Kolubari na visokom nivou.

Naveo je da su deponije uglja u TENT-u popunjene oko 70 odsto i da će se u narednom periodu dodatno dopunjavati.

Potvrdio je i da se nastavlja uvoz uglja kao jedna od mera za očuvanje energetske sigurnosti.

- Već sada dopunjavamo deponije uglja i skladišta mazuta kako bismo što spremnije dočekali zimsku sezonu - rekao je Živković.

Dodao je da se nastavlja modernizacija mehanizacije u Kolubari, što bi trebalo da omogući povećanje proizvodnje uglja i u narednim godinama.

Novi projekti za veću energetsku sigurnost

Na kraju razgovora, Živković je ocenio da je izvesno da će neizvesnost na energetskom tržištu biti sve veća, zbog čega su neophodna nova ulaganja.

- Ono što je izvesno je neizvesnost. Diversifikacija, energetska sigurnost i energetski suverenitet su prioriteti. Projekti o kojima komuniciramo već duže vreme, od solarne elektrane 'Veliki Crljeni', preko RHE 'Bistrica' do 'Đerdapa 3', treba da nam omoguće da zadržimo energetsku sigurnost i premostimo ovaj krizni period - poručio je Živković.