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Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije (UNKS) i Naftne industrije Srbije o dopremanju naftnih derivata u uslovima višenedeljnog niskog vodostaja reke Dunav.

Ministarka je rekla da je produžetak operativne licence NIS-u do 28. avgusta omogućio NIS-u nastavak proizvodnje naftnih derivata, što je trenutno od najveće važnosti za stabilno snabdevanje srpskog tržišta, imajući u vidu teškoće s kojima se suočavaju naftne kompanije koje gorivo nabavljaju iz uvoza.

- Od NIS-a imamo najave da će u drugoj polovini meseca, kada tek mogu da stignu već naručene isporuke sirove nafte, moći da povećaju preradu sa sadašnjih oko 9.500 tona sirove nafte dnevno na oko 13.000 tona dnevno. Kao jednu od mera, omogućićemo NIS-u da oko 23.000 tona svojih operativnih rezervi stave na raspolaganje drugim naftnim kompanijama koje trenutno imaju veću tražnju iz domaće rafinerije, što će omogućiti da se zadovolji ogromna potražnja koju očekujemo u avgustu od oko 200.000 tona naftnih derivata - rekla je Đedović Handanović.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Prema njenim rečima, u avgustu se planira uvoz od oko 39.000 tona dizela, jednako kao i u julu, međutim oko 20.000 tona je planirano vodnim putem. Zbog smanjenog nivoa Dunava uvoz ovih količina je upitan, pa će podizanje proizvodnje i korišćenje operativnih rezervi NIS-a doprineti podmirenju potreba tržišta i u slučaju nastavka loše hidrološke situacije, čuvajući državne rezerve za situacije krajnje nužde.

Dodala je da je ova mera već dala rezultat u slučaju drugih naftnih kompanija koje su ranije podnele zahtev za korišćenje operativnih rezervi evro dizela, doprinoseći stabilizaciji tržišta i lakšem premošćavanju teškoća sa uvozom. "Prethodno je već pušteno oko 19.000 tona evro dizela iz operativnih rezervi naftnih kompanija, što je doprinelo da tražnja u julu bude zadovoljena, a istovremeno sačuval smo državne rezerve za još izazovnije periode. Takođe, produžena je zabrana izvoza nafte i naftnih derivata, uključujući evro dizel, do kraja avgusta, kako bismo sve količine sačuvali za domaće tržište", navela je ministarka.

Ministarka je naglasila da je situacija sa snabdevanjem naftnim derivatima veoma izazovna.

- Vodostaj Dunava je na rekordno niskom nivou i u ovakvim vanrednim okolnostima je rad rafinerije presudan, jer će loša hidrologija potrajati i sve naftne kompanije u Srbiji snabdevaju se prevashodno iz domaće rafinerije - zaključila je ministarka.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Na sastanku sa predstavnicima naftnih kompanija analizirani su planovi za uvoz i potrošnju naftnih derivata u avgustu i predlozi mogućih rešenja za dopremanje naftnih derivata u trenutnim veoma otežanim okolnostima.

- Transport se organizuje vagonima i cisternama, što podrazumeva manje količine koje se mogu dopremiti, ali i veće troškove uvoza naftnih kompanija, a u uslovima ograničenih cena. Ipak, bez obzira na sve probleme i izazove sa kojima se suočavamo, zaštitićemo građane od naglog rasta cena, a naše rezerve su dovoljne u slučaju potrebe da i njih koristimo da bismo obezbedili snabdevenost domaćeg tržišta - navela je Đedović Handanović.

Navela je i da su ogromni problemi sa kotacijama na berzama, da situaciju dodatno otežava odluka Rusije da zabrani izvoz naftnih derivata, kao i da je Turska kupila milion tona dizela na Mediteranu, što stvara pritisak na dostupnost i cene energenata.