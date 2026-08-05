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Planirate uređenje dvorišta, postavljanje letnjikovca, zidanog roštilja ili izgradnju manjeg bazena? Pre nego što odustanete zbog straha od beskrajne papirologije i čekanja na građevinsku dozvolu, važno je da znate da zakon predviđa niz olakšica za određene vrste radova.

Zakon o planiranju i izgradnji donosi jasna pravila koja vas mogu poštedeti administracije. Tajna leži u takozvanim nezahtevnim objektima, građevinama koje možete podići brzo, legalno i bez komplikovanih projekata, pod uslovom da se strogo pridržavate propisanih pravila.

Šta su zapravo "nezahtevni objekti"?

Prema Pravilniku o klasifikaciji objekata sve građevine se dele u četiri osnovne kategorije:

Kategorija A : Nezahtevni objekti

: Nezahtevni objekti Kategorija B : Manje zahtevni objekti

: Manje zahtevni objekti Kategorija C : Zahtevni objekti

: Zahtevni objekti Kategorija G: Inženjerski objekti

Kategorija A (nezahtevni objekti) obuhvata konstruktivno najjednostavnije građevine. Za njihovo podizanje zakon ne traži izradu statičkih niti građevinsko-tehničkih proračuna. Osnovni uslov je da ovi objekti nisu namenjeni za stanovanje i da nemaju nikakav negativan uticaj na životnu sredinu.

Ovakve objekte možete graditi naknadno, isključivo za sopstvene potrebe, ili paralelno sa izgradnjom nove kuće. Ipak, izvođač radova i tada mora pribaviti lokacijsku informaciju kako bi se potvrdilo da planirana gradnja ne krši važeći prostorni akt. Zlatno pravilo je da se pre prvog poziva majstoru, uvek informišite u nadležnoj opštini ili inspekciji.

Spisak objekata za koje vam ne treba dozvola

Zakon tačno definiše šta spada u Kategoriju A. Da biste izbegli građevinsku dozvolu, i pod uslovom da ne ometate pešačke staze i susedne objekte, možete graditi sledeće:

Senice (letnjikovci): osnove do 15 m2.

Nadstrešnice: osnove do 10 m2.

Vrtni bazeni i ribnjaci: površine do 12 m2 i maksimalne dubine do 1 m.

Dvorišni kamini i roštilji: širine do 1,2 m i visine do 3 m.

Kolski prilazi: širine od 2,5 do 3 m.

Ostalo: dečja igrališta, staze, platoi, solarni kolektori, kao i nadgrobna obeležja. Stroga pravila o udaljenosti od komšije

Najveći broj sporova nastaje upravo zbog granice sa susednom parcelom. Da bi vaš nezahtevni objekat bio po zakonu, on se mora nalaziti isključivo na vašoj parceli i ne sme ni milimetar prelaziti na tuđe zemljište. Pravila za udaljenost su jasna.

Najistureniji deo vašeg objekta mora biti udaljen od granice sa komšijom najmanje za polovinu svoje visine (npr. ako je kamin visok 2 metra, mora biti udaljen bar 1 metar od ograde).

Kada su u pitanju ukopani objekti (bazeni, ribnjaci), minimalna udaljenost od susedne parcele iznosi 1,5 metara.

Objekti bez visine (staze, platoi) mogu se postavljati direktno uz samu među.

Priključci na mrežu, estetika i jedna kardinalna greška

Da li ovi objekti mogu imati struju i vodu? Da, nezahtevni objekti smeju da se priključe na vodovodnu, kanalizacionu ili elektro-mrežu. Potrebno je samo podneti zahtev nadležnom javnom preduzeću (upravljaču infrastrukture) kako biste dobili odgovarajuću saglasnost za priključak.

Zakon nalaže da se ovakvi objekti koriste isključivo za namenu za koju su napravljeni. Kada je reč o materijalima, veličini i bojama, oni ne smeju da narušavaju opšti izgled okruženja. Ako radite dogradnju, novi deo mora vizuelno i proporcijama da prati postojeću kuću i tipologiju vašeg naselja.

Tokom gradnje nezahtevnih objekata (npr. naslanjanja nadstrešnice) ili njihovog održavanja, strogo je zabranjeno menjati, seći ili dirati noseću konstrukciju postojećeg glavnog objekta (kuće).

Ukoliko vaša ideja zahteva prezidavanje, nadogradnju ili bilo kakvu intervenciju na nosećim elementima kuće, zakon to više ne tretira kao "nezahtevan objekat", već kao rekonstrukciju. U tom trenutku sva olakšanja padaju u vodu, morate uraditi nove statičke proračune, izraditi novi projekat i redovnim putem pribaviti klasičnu građevinsku dozvolu.