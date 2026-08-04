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Evropska unija planira da poveća uvoz tečnog prirodnog gasa (LNG) kako bi nadoknadila neuobičajeno nizak nivo zaliha pred početak grejne sezone. Popunjenost evropskih skladišta gasa trenutno iznosi oko 57 odsto, što predstavlja najniži nivo za ovaj deo godine od kada se podaci prate, odnosno od 2009. godine.

Ipak, u Briselu ocenjuju da trenutno ne postoji neposredan rizik po sigurnost snabdevanja tokom predstojeće zime. Evropska komisija ističe da Evropa danas raspolaže znatno većim kapacitetima za uvoz tečnog prirodnog gasa nego prethodnih godina, prenosi Blumberg.

Izgradnja novih LNG terminala povećala je fleksibilnost u snabdevanju, ali nije u potpunosti otklonila zavisnost evropskog tržišta od globalne ponude gasa.

Prema procenama analitičara, nestašice gasa se za sada ne očekuju, ali bi evropske zemlje tokom zime mogle da se suoče sa višim cenama energenata ukoliko ponuda na svetskom tržištu ostane ograničena.

Stručnjaci upozoravaju da se, kako se približava grejna sezona, smanjuje mogućnost da se skladišta dopune po povoljnijim cenama. Ukoliko potražnja za tečnim prirodnim gasom u Aziji ostane visoka, evropske države moraće da se nadmeću za dodatne količine LNG-a, što bi moglo da dovede do daljeg rasta cena, navodi njujorška agencija.

Evropska komisija smatra da bi popunjenost skladišta od 80 odsto bila dovoljna za stabilno snabdevanje tokom zime i ocenjuje da je ostvarenje tog cilja tehnički izvodljivo.