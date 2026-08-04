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Evropske berze danas su dostigle nove rekordne nivoe, pošto su optimizam investitora i snažni poslovni rezultati kompanija prevagnuli nad zabrinutošću zbog ponovnog rasta cene nafte Brent, koja se približila nivou od 85 dolara po barelu.

Cena nafte Brent je u 10 časova porasla za 1,35 odsto i dostigla 84,931 dolar po barelu, dok je američka nafta WTI poskupela za 0,38 odsto, na 80,692 dolara.

Indeks Euro Stoxx 50 ojačao je za 0,7 odsto i dostigao 6.480 poena, dok je širi STOXX 600 zabeležio rast od 0,6 odsto.

Među vodećim evropskim berzama, nemački DAX porastao je za 0,87 odsto, francuski CAC 40 za 0,37 odsto, britanski FTSE za 0,46 odsto, dok je ruski MOEX oslabio za 0,23 odsto.

Akcije kompanija iz sektora veštačke inteligencije našle su se među najvećim dobitnicima nakon što je Palantir nadmašio očekivanja analitičara i povećao prognozu prihoda, prenosi CNBC.

Među kompanijama koje su objavile kvartalne izveštaje, akcije nemačkog Bajera skočile su za četiri odsto, pošto je kompanija ostvarila bolje rezultate od očekivanih u drugom tromesečju i potvrdila prognozu prodaje za 2026. godinu.

Akcije britanske naftne kompanije BP porasle su za jedan odsto zahvaljujući dobiti većoj od očekivane, dok su akcije banke HSBC ojačale za 0,3 odsto nakon objavljivanja dobrih poslovnih rezultata i povećanja cilja za neto prihod od kamata.

Na otvaranju trgovanja na amsterdamskoj berzi TTF, evropski fjučersi gasa za septembar trgovali su se po ceni od 58,170 evra za megavat-sat.

Na valutnom tržištu Foreks, vrednost evra prema dolaru iznosila je 1,15114 dolara.

Cena zlata porasla je na 4.065,45 dolara za trojsku uncu, dok je cena pšenice dostigla 6,5558 dolara po bušelu (27,216 kilograma).

Na Volstritu su glavni berzanski indeksi u ponedeljak završili trgovanje u plusu. Indeks Dau Džons (Dow Jones) porastao je za 1,32 odsto na 53.178,41 poen, S&P 500 za 1,48 odsto na 7.600,50 poena, dok je Nasdak (Nasdaq) zabeležio rast od 2,13 odsto i dostigao 25.913,90 poena.