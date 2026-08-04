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Toplotne pumpe za porodične kuće su postale pravi hit, ali da li ste se ikada zapitali kako održivo i efikasno grejati stanove? Da li je zaista moguće zameniti stare, rasipne izvore energije toplotnom pumpom u stambenom bloku?

Ukoliko planirate renoviranje, želite manji račun za grejanje i ekološki prihvatljivije rešenje, ulažete ne samo u komfor već i u očuvanje planete. Međutim, u stambenim zgradama stvari su često malo komplikovanije nego u privatnim kućama.

Kako uopšte funkcioniše toplotna pumpa za stan?

Princip je poseban, toplotna pumpa troši znatno manje električne energije od klasičnih sistema, jer najveći deo energije zapravo crpi direktno iz prirode, vazduha, vode ili zemlje. Ova energija se zatim koristi za zagrevanje vaših prostorija, ali i za pripremu sanitarne vode.

Kada je reč o izvorima energije, na raspolaganju su vam tri glavna tipa:

Vazduh-voda: Najpopularnija opcija za stanove. Lako se montiraju, prilagođene su različitim klimatskim uslovima, zahtevaju minimalno održavanje, a energiju za zagrevanje vode crpe direktno iz vazduha.

Zemlja-voda: Izuzetno efikasne, ali zahtevaju postavljanje kolektora pored objekta, što je u stambenim zgradama često neizvodljivo zbog manjka prostora.

Voda-voda: Zahtevaju priključak na bunare ili podzemne tokove, što ih čini vrlo efikasnim, ali teškim za realizaciju u urbanim blokovima.

Zašto je pumpa za stan drugačija od one za kuću?

Iako imaju istu namenu, pumpe za stanove imaju svoje specifičnosti. Zbog ograničenog prostora i manjih potreba za grejanjem, one su manjih dimenzija i slabije snage u odnosu na pumpe za kuće. Dizajnirane su kompaktno, prilagođene su za ugradnju na balkone ili u unutrašnjost stana. Samim tim, manja veličina i snaga obično znače i niže početne investicione troškove.

Za stanove se često preporučuje monoblok toplotna pumpa. Koncept "sve u jednom" znači da se sve ključne komponente nalaze u jednom kompaktnom kućištu, bez potrebe za gasnim instalacijama. Odlične su za podno grejanje ili radijatore, poseduju invertersku tehnologiju, a neke mogu da zagreju vodu do 65°C čak i na spoljnih -25°C. Zidne jedinice, koje služe samo za grejanje sanitarne vode za porodicu, toliko su male da se fiksiraju direktno na zid.

Koliko to zapravo košta i kakva pumpa vam treba?

Kalkulacija je jasna. Za zagrevanje prosečnog stana od 90 kvadrata, uglavnom je sasvim dovoljna toplotna pumpa snage od 4 do 7 kW. Naravno, tačna jačina se računa na osnovu izolacije stana i vaše ranije potrošnje energenata.

Ukoliko želite pumpu kojom ćete grejati i sam stan, morate obezbediti prostor za nju, integrisana pumpa i ekspanziona posuda zauzimaju oko 2 kvadratna metra unutrašnjeg prostora. Spoljna jedinica se instalira napolju, a majstori će morati da probiju otvore u spoljnim zidovima za sprovođenje cevi.

Cena celokupnog sistema za prosečan stan kreće se između 5.000 i 6.000 evra.

Da li je toplotna pumpa za stan pametna investicija?

Kratak odgovor je da, ako imate dobru izolaciju. Toplotna pumpa je uvek isplativa tamo gde su prozori i termoizolacija na visokom nivou. Ako ste se do sada grejali na struju ili plin, instalacija ovog sistema će vam doneti ozbiljne mesečne uštede i izuzetno niske operativne troškove uz dug radni vek sistema.

Najbrži povrat novca osetićete ako toplotnu pumpu uparite sa sistemom podnog grejanja. Sa druge strane, ukoliko planirate da zadržite stare radijatore, možda je isplativije rešenje da razmislite o ugradnji dobrog plinskog kondenzacionog kotla umesto toplotne pumpe.

Prepreke koje morate rešiti pre ugradnje

U stambenim zgradama, ugradnja sistema nije samo tehničko, već i administrativno pitanje. Ako je vaša zgrada priključena na sistem zajedničkog grejanja, prvo morate proveriti da li je pravno moguće da se isključite sa mreže i kako bi to uticalo na vaše komšije i vaše fiksne troškove.

Nova pumpa zahteva i dodatnih 4 do 7 kW snage. To znači znatno povećanje potrošnje struje i obaveznu proveru da li su vaši postojeći osigurači i instalacije dovoljno jaki da izdrže to opterećenje.

Spoljna jedinica stvara buku, posebno leti kada radi pojačanim intenzitetom za pripremu sanitarne vode. Ne smete je montirati ispod prozora spavaćih soba, ne sme narušavati izgled fasade na vidnim mestima, a za njeno postavljanje vam je uglavnom potrebna saglasnost ostalih stanara.

Ukoliko možete da savladate ove prepreke i imate dobru izolaciju, toplotna pumpa će brzo postati vaša najbolja odluka za topao, komforan i energetski nezavisan dom.