U Evropi trenutno vlada upotreba toplotnih pumpi. Procenjuje se da je do sada instalirano čak oko 20 miliona, a kao najuspešnija zemlja izdvaja se Norveška u kojoj oko 60 odsto domaćinstava ima takav uredjaj.

Zašto se baš toplotna pumpa nametnula kao rešenje za grejanje, da li se i koliko često ugradjuju u Srbiji, ali i po kojoj ceni, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" odgovorio je instalater i serviser centralnog grejanja i opreme Aleksandar Savić.

- Od svih oblika grejanja koji postoje kod nas u Srbiji, toplotne pumpe zauzimaju negde između 15 i 20%. Najpoznatiji i najzastupljeniji oblik toplotne pumpe kod nas je tzv. vazduh-vazduh. Prosečna cena toplotne pumpe za jedno domaćinstvo sa svim potrebnim materijalom i radovima je oko 10.000 eura - objašnjava Savić.

Napomenuo je da cena raste paralelno sa veličinom i namenom objekta.

- Redovno servisiranje i održavanje toplotnih pumpi nije skupo, ali su skupe komponente koje su ugrađene u toplotne pumpe, a samim tim i njihova zamena. Najveći problemi na isplativosti toplotnih pumpi kod nas jesu naši klimatski uslovi i velika potrošnja električne energije, a isto tako toplotne pumpe nisu isplative za više porodične stambene objekte.

