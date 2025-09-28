ZA KOLIKO PARA ĆETE UGREJATI STAN OD 60 KVADRATA? Računica tačna u dinar, evo ko će imati najveći udar na džep
Proračuni su napravljeni za prosečno izolovan stambeni prostor od 60 kvadratnih metara
Prema proračunima, grejanje na drva je i dalje najpovoljnije, s troškom od oko 53.000 dinara za celu sezonu, pod uslovom da se koriste efikasne peći i da je cena drva niža. Ukoliko je drvo skuplje, a peći manje efikasne, troškovi mogu porasti na 87.500 dinara. Cene ogrevnog drveta su u odnosu na prošlu sezonu više za do dva odsto.
Grejanje na prirodni gas zadržalo je istu cenu kao i prošle sezone i košta 59.500 dinara, što ga svrstava na drugo mesto po isplativosti.
Šta je sa peletom i ugljem?
Grejanje na pelet poskupelo je za čak 17 odsto u odnosu na prošlu godinu, pa će troškovi iznositi približno 76.000 dinara. Korisnici uglja će izdvojiti oko 77.700 dinara.
Oni koji se greju na propan-butan gas moraće da izdvoje oko 172.000 dinara, što je za četiri odsto više nego lane.
Najveći udar na budžet: Grejanje na struju
Najveći skok beleže troškovi grejanja na struju, koji su u proseku veći za čak 25%. Domaćinstva koja koriste termoakumulacione peći isključivo noćnom, jeftinijom strujom, platiće oko 102.700 dinara. Ipak, ako se peći dopunjuju i tokom dana, troškovi rastu na oko 142.000 dinara.
Najnepovoljnije je grejanje direktnim korišćenjem električne energije u grejnim telima i kotlovima, gde troškovi prelaze 250.000 dinara po sezoni.
Iz AERS-a napominju da ovi proračuni obuhvataju isključivo troškove energenata, a ne i nabavku peći, ugradnju sistema i periodično održavanje. Građanima se savetuje da se konsultuju sa stručnjacima pri izboru načina grejanja, ulažu u energetski efikasne uređaje i poboljšavaju izolaciju stambenog prostora.
Agencija je najavila da će, u slučaju promena cena energenata tokom oktobra, izvršiti novi proračun i ponovo ga objaviti.
BiznisKurir/Kamatica