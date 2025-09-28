Slušaj vest

Proračuni su napravljeni za prosečno izolovan stambeni prostor od 60 kvadratnih metara

Prema proračunima, grejanje na drva je i dalje najpovoljnije, s troškom od oko 53.000 dinara za celu sezonu, pod uslovom da se koriste efikasne peći i da je cena drva niža. Ukoliko je drvo skuplje, a peći manje efikasne, troškovi mogu porasti na 87.500 dinara. Cene ogrevnog drveta su u odnosu na prošlu sezonu više za do dva odsto.

Grejanje na prirodni gas zadržalo je istu cenu kao i prošle sezone i košta 59.500 dinara, što ga svrstava na drugo mesto po isplativosti.

Šta je sa peletom i ugljem?

Grejanje na pelet poskupelo je za čak 17 odsto u odnosu na prošlu godinu, pa će troškovi iznositi približno 76.000 dinara. Korisnici uglja će izdvojiti oko 77.700 dinara.

Oni koji se greju na propan-butan gas moraće da izdvoje oko 172.000 dinara, što je za četiri odsto više nego lane.

Najveći udar na budžet: Grejanje na struju

Najveći skok beleže troškovi grejanja na struju, koji su u proseku veći za čak 25%. Domaćinstva koja koriste termoakumulacione peći isključivo noćnom, jeftinijom strujom, platiće oko 102.700 dinara. Ipak, ako se peći dopunjuju i tokom dana, troškovi rastu na oko 142.000 dinara.

Najnepovoljnije je grejanje direktnim korišćenjem električne energije u grejnim telima i kotlovima, gde troškovi prelaze 250.000 dinara po sezoni.

Iz AERS-a napominju da ovi proračuni obuhvataju isključivo troškove energenata, a ne i nabavku peći, ugradnju sistema i periodično održavanje. Građanima se savetuje da se konsultuju sa stručnjacima pri izboru načina grejanja, ulažu u energetski efikasne uređaje i poboljšavaju izolaciju stambenog prostora.

Agencija je najavila da će, u slučaju promena cena energenata tokom oktobra, izvršiti novi proračun i ponovo ga objaviti.

BiznisKurir/Kamatica

