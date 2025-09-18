Slušaj vest

U Beogradu i drugim gradovima toplane su već najavile korekciju cena, a oni koji se greju na struju suočavaju se sa novim izazovima – ne samo zbog poskupljenja, već i zbog pomeranja granice potrošnje za ulazak u "crvenu zonu". Najjeftinije je, tradicionalno, grejanje na drva, ali je i tu došlo do rasta cena.

Centralno grejanje

Gradske toplane u Beogradu su najavile poskupljenje grejanja za 6%, što znači da će račun za stan od 60 kvadratnih metara, koji je do sada iznosio 8.600 dinara, biti oko 9.200 dinara. Neke toplane nude mogućnost prelaska na obračun prema potrošnji, što može da omogući uštedu. Slična situacija je i u drugim gradovima; u Kruševcu je cena grejanja povećana za 9,4%, a u Leskovcu za 9%. JKP Energetika iz Kragujevca zatražilo je poskupljenje zbog gubitaka, dok u Majdanpeku do kraja godine cene ostaju nepromenjene.

Grejanje na struju

Grejanje na struju, koje je i dalje popularno, suočava se sa značajnim poskupljenjima. Od oktobra, cene prenosa i distribucije električne energije rastu za 10%, odnosno 16%. Ipak, najveći problem za potrošače je spuštanje praga za ulazak u crvenu zonu sa 1.600 kWh na 1.200 kWh mesečno. Prema ranijoj analizi Agencije za energetiku, za grejanje prosečnog stana od 60 kvadratnih metara tokom sezone potrebno je oko 9.000 kWh, što znači da veliki broj domaćinstava prelazi u najskuplju tarifu. Pojedini stručnjaci procenjuju da bi zbog toga računi mogli da skoče i do 30%.

Ogrev – drva, pelet i ugalj

Prema analizama, drva i dalje predstavljaju najjeftiniji vid grejanja. Iako je i cena drva porasla, ona i dalje ostaju najisplativija opcija. Na primer, u Subotici je kubik drva sa 7.700 dinara skočio na 8.500 dinara. Cene širom Srbije kreću se od 6.000 do 11.000 dinara, u zavisnosti od lokacije. Prosečno domaćinstvo za grejnu sezonu potroši od 5 do 10 kubika.

Grejanje na pelet je drugi najjeftiniji način. Tona peleta košta između 26.000 i 32.000 dinara, a prosečnom domaćinstvu potrebno je od 3 do 7 tona, što znači da je neophodno izdvojiti oko 80.000 dinara.

Ugalj i dalje koristi dobar deo domaćinstava. Cena po toni se kreće od 16.000 do 23.000 dinara. S obzirom na to da je za grejnu sezonu potrebno i do 5 tona, građani za ugalj moraju da izdvoje i do 90.000 dinara.

Na osnovu navedenih podataka, centralno grejanje i grejanje na struju beleže najveći rast cena. Tradicionalni oblici ogreva, poput drva i peleta, i dalje se smatraju najisplativijim, uprkos poskupljenjima.