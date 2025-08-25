Cena ogreva u Srbiji najstabilnija je tokom leta, a sada je poslednji trenutak kada možete da ih kupite po pristupačnim cenama.

Slušaj vest

Stovarišta za prodaju ogreva su puna kupaca i krajem avgusta rade punom parom. Svi oni koji sami nabavljaju drvo, pelet ili ugalj, a takvih je 50 odsto u Srbiji ovih dana se ozbiljno pripremaju za novu grejnu sezonu.

Zbog blagih zima u protekle dve godine kupovalo se manje ogreva, a neka domaćinstva imaju i zalihe od lani. Kada su drva za ogrev u pitanju, cena varira od grada do grada, vrste drveta, ali i toga koliko će se vlasnici pomučiti kada drva stignu - to jest da li će plaćati prevoz, angažovati radnike za cepanje drva i slično.

Trenutne cene ogreva u Beogradu i Smederevu su takve da za drva treba izdvojiti oko 8.000 dinara po metru, dok ugalj iz Crne Gore košta 18.000 dinara, sušeni vreoci su 23.000, koliko se plaća i za "banoviće". Kod drveta treba računati i na trošak cepanja i struganja, što podiže cenu nekada za još oko 1.000 dinara po metru.

U Srbiji je poslednjih godina pelet sve popularniji, dok se na ugalj greje sve manje domaćinstava. Cena peleta je stabilna i sve više preuzima primat kao ekonomičniji i praktičniji izbor. Za kuću od 100 kvadrata potrebno je oko tri palete peleta za celu zimu, što pokriva čitavu sezonu od jeseni do proleća. Cena se kreće od 26.000 do 35.000 dinara, zavisno od proizvođača.

Sve više ljudi prelazi na briketi pelet jer je skladištenje jednostavnije, nema pepela ni dima.

Što se tiče uglja, pljevaljski košta 17.000 dinara po toni za komad i 17.500 dinara za kocku. Ugalj polako ulazi u istoriju jer sve manje ljudi koristi taj energent, godišnje ga prodajemo sve manje.

Dobre vesti Podsetimo, Javno preduzeće Srbijašume predlaže primenu dodatnih mera za određene kategorije stanovništva i to kroz umanjenje cena ogrevnog drveta: Za socijalno ugrožene kategorije stanovništva (korisnicima prava iz socijalne zaštite), važeća cena za ogrevno drvo od 4.581 dinar/m3 bi se umanjila za 36,7 odsto i iznosila bi 2.900 dinara/m3.

Za penzionere, osobe sa invaliditetom, vojne i civilne invalide rata, članove porodica palih i preminulih boraca, vojnih i civilnih invalida rata važeća cena za ogrevno drvo tvrdih lišćara od 5.269 dinara/m3 bi se umanjila za 15% i iznosila bi 4.470 dinara/m3. Besplatan ogrev, po osam metara kubnih za 1.000 najugroženijih porodica.