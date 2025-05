Manja ponuda, veća potražnja

Glavni razlog za rast cena ogreva jeste globalna energetska kriza, koja i dalje uzrokuje nestabilnosti u snabdevanju čvrstim gorivima. Dodatno, loši vremenski uslovi tokom 2024. godine značajno su smanjili proizvodnju drveta, što je dovelo do manjka na tržištu i povećane potražnje.

Na stovarištima u Vojvodini, kubni metar ogrevnog drveta sada košta između 7.500 i 10.500 dinara, dok se prošle godine prodavao za 6.000 do 9.000 dinara. Pelet, koji je prethodne godine koštao 28.000 do 32.000 dinara po toni, sada se nudi po cenama od 32.000 do 35.000 dinara.