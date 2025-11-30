Slušaj vest

U okviru regionalne konferencijeCORE Days 2025, koja se ove godine održava u Beogradu i okuplja više od 300 učesnika iz Srbije i regiona, održana je radionica posvećena socijalnom preduzetništvu. Glavni cilj bio je da se napravi spona između velikih i socijalnih biznisa, kako bi se socijalne kompanije što više uključile u različite modele partnerstva.

Sa tom svrhom, pet kompanija šampiona socijalno odgovornog poslovanja Delta Holding, Coca-Cola HBC Srbija, Courtyard by Marriott, Banca Intesa i A1 Srbija potpisalo je Deklaraciju o pružanju podrške i izgradnje ekosistema za rast socijalnih preduzeća kao što su Naša kuća, Etno mreža, Bioidea, Avlija održivog razvoja, Zelena plantaža Iva, Radanska ruža i drugi.

Anica Spasov iz Naše kuće ističe da su ovakve firme pokretači pozitivnih promena u zajednici i da im je društvena misija uvek iznad profita. „Naše preduzeće, kao i mnoga druga socijalna preduzeća, nastalo je iz potrebe da pružimo podršku onima kojima je najteže, osobama sa invaliditetom, dugoročno nezaposlenima, samohranim roditeljima i drugim osetljivim grupama.

1/6 Vidi galeriju CORE Days 2025, Foto: Naled

Važno nam je da stvorimo radna mesta, mogućnosti za razvoj i osećaj pripadnosti. Ovakve događaje vidimo kao priliku da predstavimo svoje proizvode i usluge, da se povežemo sa kompanijama koje prepoznaju društvenu odgovornost i da uđemo u lance dobavljača. Time dobijamo šansu da učestvujemo u socijalnim javnim nabavkama i da kroz partnerstva obezbedimo dugoročno održivo poslovanje“, zaključuje Spasov.

Socijalno preduzetništvo u Srbiji ima potencijal za društveni i ekonomski uticaj, ali za razvoj ove vrste preduzetništva potrebna je jača podrška i bolja vidljivost. Usvajanje Zakona o socijalnom preduzetništvu bio je važan iskorak za Srbiju ali, kako kažu u NALED-u, praksa pokazuje da sam normativni okvir nije dovoljan imajući u vidu da je u Srbiji status upisalo tek oko 20 socijalnih preduzeća, a dok procene govore da ih ima između 200 i 500.

“Cilj NALED-ovog Haba socijalnog preduzetništva je da unapredi primenu Zakona u praksi i tako podrži biznise sa društvenom misijom. Ključan korak bio bi donošenje Programa razvoja socijalnog preduzetništva kako bi ovi preduzetnici bili motivisani da upišu socijalni status budući da trenutno ne postoje programi porške namenjeni ovog kategoriji.

U narednom periodu, mi ćemo kroz Hab raditi na povezivanju kompanija i socijalnih preduzeća kako bi im pružili šansu da se uključe u lance dobavljača i na taj način obezbede kontinuiran i predvidiv prihod. Važno nam je da velike kompanije razumeju da proizvodi ovih preduzeća nisu samo proizvodi, već su poklon sa pričom i imaju vrednost po sebi koja izlazi iz okvira tržišta”, rekla je Irena Đorđević Šušić.

Radionica „Od inspiracije do partnerstva - uključivanje socijalnih preduzeća kao dobavljača velikih kompanija“ organizovama je u sklopu NALED-ovog Haba za socijalno preduzetnistvo, kroz projekat “Efikasnije javne nabavke i održivi lanci snabdevanja (ESG) za unapređenje konkurentnosti”.