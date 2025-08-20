Slušaj vest

Projekat „Snažne i važne” sprovodi NALED uz podršku Britanske ambasade u Beogradu, a prijave su otvorene i traju do 14. septembra u ponoć, a ukupan fond vredan je 50.000 funti.

- Sredstva koja dodeljujemo su još jedna poruka preduzetnicama da smo uz njih. Kroz ovaj program ih osnažujemo da prošire i digitalizuju svoj posao. Verujemo da će žene podržane na konkursu nastaviti da menjaju svoje zajednice na bolje - rekla je izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović.

Na konkurs se mogu prijaviti preduzetnice i firme osnovane od 1. januara 2018. do 31. decembra 2022. godine, čiji su osnivači i zakonski zastupnici žene sa najmanje 51% vlasništva. Da bi stekla pravo na grant, preduzeća moraju poslovati pozitivno u 2023. i 2024. godini, biti uredni poreski obveznici, bez blokiranih računa i bez izrečenih zabrana poslovanja, dok njihovi osnivači i zastupnici ne smeju biti pravosnažno osuđivani niti u krivičnom postupku.

Grantovi su namenjeni aktivnostima koje donose konkretna unapređenja – od nabavke opreme i uvođenja novih proizvoda i usluga, preko digitalizacije i sertifikacija, do marketinških aktivnosti koje pomažu boljem plasmanu na tržištu. Svaka korisnica mora obezbediti sopstveno učešće od najmanje 10% ukupne vrednosti projekta, čime se podstiče odgovornost i održivost poslovnih ideja.

Selekcija prijava odvija se u više faza. Najpre se proverava ispunjenost osnovnih uslova, nakon čega stručna komisija ocenjuje predloge projekata. Dvadeset najbolje rangiranih ulazi u uži izbor i dobija priliku da predstavi svoj projekat pred Odborom za grantove, a konačno će sredstva biti dodeljena za najboljih pet predloga.

Osim finansijske podrške, učesnice će imati priliku da se povežu kroz radionice, edukacije i mentorski rad, čime program „Snažne i važne“ postaje sveobuhvatan instrument za osnaživanje žena u biznisu.

Prijave se podnose isključivo putem sajta snazneivazne.naled.rs do 14. septembra 2025. godine u ponoć, gde su dostupni svi detalji konkursa, uslovi i formulari za apliciranje.