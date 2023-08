STIŽE NOVA POMOĆ DRŽAVE ZA ŽENE: Isplaćivaće se i više od 10.000 evra, ali moraju da ispune ove uslove

Vlada Republike Srbije usvojila je juče Uredbu o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žensko preduzetništvo u 2023. godini, a sa ciljem jačanja ženskog preduzetništva, povećanja broja privrednih subjekata i daljeg podsticanja zapošljavanja.

Potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali, koji po ovlašćenju predsednice Vlade obavlja funkciju ministra privrede do izbora novog ministra, naveo je da je za podsticanje ženskog preduzetništva namenjeno 600 miliona dinara bespovratnih sredstava, kao i da program predstavlja kombinaciju bespovratnih sredstava iz budžeta i povoljnih kredita Fonda za razvoj.

- Posebno me raduje što su opredeljena sredstva sada šest puta veća nego ranije, s obzirom da je prethodnim konkursom za program za žene i mlade bilo opredeljeno 100 miliona dinara, a sada je samo za žensko preduzetništvo namenjeno 600 miliona dinara, dok iznos bespovratnih sredstava ide i do 50 odsto, što je najviši procenat po svim našim programima podrške preduzetništvu - naveo je Siniša Mali komentarišući ovaj vid pomoći države.

foto: Beta Milos Miskov, Shutterstock

On je istakao da kroz ovaj program vlada želi da pruži sistemsku podršku ženskom preduzetništvu, kako bi se dala podrška ženama za nastavak i razvoj njihovih biznisa, a time podstaklo i jačanje preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, koja su kičma razvoja naše privrede.

- Kroz ovaj program biće podržane sve žene preduzetnice bez obzira na godinu osnivanja njihovih biznisa, a njima se omogućava da dođu do finansijskih sredstava za poslovanje pod povoljnim uslovima. Na taj način se dalje poboljšava položaj žena na tržištu rada, jača njihov preduzetnički duh i one se ekonomski osnažuju - naglasio je Mali.

Ministar je istakao da Ministarstvo privrede treću godinu za redom sprovodi poseban program podrške ženama preduzetnicama kroz koji se podstiče samozapošljavanje žena, i to kako u proizvodnim tako i u uslužnim delatnostima.

On je dodao da, ako se pogledaju prethodne godine, broj odobrenih zahteva za žene preduzetnice je 2021. godine bio 74, 2022. godine 64, a ove godine očekujemo 250 odobrenih zahteva.

U 2023. godini, kroz ovaj program, odobravaće se veći iznos bespovratnih sredstava, nego u prethodne dve godine, što će biti još veći podsticaj ženama da pokrenu svoje poslovanje i što će uticati na dalje smanjenje njihove nezaposlenosti - naveo je Siniša Mali.

On je izrazio očekivanje da će javni poziv za podsticanje razvoja ženskog preduzetništva biti raspisan u narednih mesec dana.

- Ovom prilikom pozivam sve žene preduzetnice da se prijave na konkurs i dobiju sredstva za napredak i razvoj svog poslovanja - zaključio je ministar Mali.

Sredstva opredeljena programom namenjena su za finansijsku podršku novoosnovanim i postojećim preduzetnicama, kao i mikro i malim privrednim društvima, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre, a čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom društvu koje ime više osnivača, minimalni udeo koji mora biti u vlasništvu jedne ili više žena je 50 odsto i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena.

Kako se navodi u Uredbi o ovoj pomoći države, sredstva opredeljena Programom, namenjena su, između ostalog, za kupovinu mašina/opreme/alata, nove računarske opreme i softvera, vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda, repromaterijala i sirovina i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i pružanje usluga (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina).

Sredstva iz Programa su namenjena i za tekuće održavanje adaptaciju poslovnog i/ili proizvodnog prostora do iznosa od milion dinara od ukupnih sredstava za investiranje, za kupovinu poslovnog/proizvodnog prostora za privredne subjekte koji su registrovani u APR-u do 31. decembra 2020. godine i na dan 31. decembar 2022. godine zapošljavaju minimum pet zaposlenih (uključujući i samu preduzetnicu). Sredstva mogu biti namenjena i za operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 25 odsto u strukturi ukupnog ulaganja za koja se potražuju sredstva Programa.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu od 40 odsto vrednosti ulaganja, odnosno do 50 odsto vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u treću ili četvrtu grupu razvijenosti.

Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih društava i preduzetnika finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj prema propisanim uslovima. U zavisnosti od propisanih uslova, može se odobriti minimalna ukupni iznos sredstava (kredit + bespovratna sredstva) od 400.000 dinara, dok je maksimalan moguć iznos sredstava 12 miliona dinara.

Javni poziv, uputstvo o načinu sprovođenja Programa, konkursna dokumentacija kao i informacija o uslovima kredita kod Fonda, biće objavljeni na internet sajtu Ministarstva privrede www.privreda.gov.rs, Fonda za razvoj www.fondzarazvoj.gov.rs i Portalu preduzetništva www.preduzetnistvo.gov.rs.

Kurir.rs/B92Biz