Slušaj vest

U tržnom centru Galerija u Beogradu ovih dana beleži se izuzetno povećan broj posetilaca povodom Crnog petka, dana koji tradicionalno donosi najveće sezonske popuste. Još pre otvaranja, parking u Galeriji bio je potpuno krcat - ni igla da padne. Mogle su se videti tablice iz cele Srbije, Šabac, Kragujevac, Kraljevo, Novi Pazar, Niš.

"Pa jel realno? Nemam gde da se parkiram" - dobacivala je jedna nestrpljiva žena iz automobila. Za Kurir Biznis usput je izjavila da je čekala 15 minuta samo da uzme papirić na rampi.

Prodavnice garderobe - večiti magnet za žene

Najveća pažnja bila je usmerena na nekoliko popularnih radnji. Kupci su počeli da se okupljaju još pre otvaranja.

Atmosfera je podsećala na one prizore koje smo nekada gledali samo na snimcima iz američkih šoping molova.

Ispred ženskog odeljenja jedne popularne prodavnice stvara se poprilična gužva. Nestrpljivo stoje iza rešeke i odbrojavaju do momenta kada će je radnici podići.

Čuju se i brojne taktike drugarica: "Ti levo, ja desno", "Uzimamo haljinu i pravac kasa", "Samo da mi ne uzmu pantalone, proguraj se...".

Foto: Kurir

Najzad, rešetka se podiže i kreće jurnjava. Nije bilo guranja, više one prepoznatljive kombinacije uzbuđenja i nestrpljenja koje prate svaki Crni petak.

Red na kasi se ubrzano stvara, kao da su se svi istovremeno setili da im baš sad treba još jedna košulja na akciji. Povremeno se čuje i poneki uzdah, onaj uzdah koji jasno govori da su im živci ostali kod kabina za presvlačenje.

Sve deluje kao klasičan početak shopping ludila - radnice pripremljene za seriju pitanja: "Jel nema veličine S"?

Za razliku od poznatih modnih brendova, kod prodavnica bele tehnike, situacija je potpuno suprotna. Kao da retko koga zanimaju pegle na paru i štapni usisivači.