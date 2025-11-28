Slušaj vest

Došao je tzv. "Crni petak", dan kada ceo svet eksplodira pod naletom popusta, reklama i kupoholičarske euforije. Najavljene su rekordne akcije, cene padaju, a prodavci obećavaju najveće uštede do sada. Da li zaista možemo kupiti nešto povoljnije ili je to samo još jedan marketinški trik?

O ovoj temi govorio je Nemanja Antić, ekonomista:

Nemanja Antić Foto: Kurir Televizija

- Iskoristim priliku i kupim neke stvari na sniženju, pogotovo do tehnologije. Vi kao kupac nemojte biti nasamareni i proverite i u drugim prodavnicama cene, prošetajte od radnje do radnje i vidite šta je za vaš džep. Trgovci kada ne mogu da prodaju robu oni spuste cene. Kod nas crni petak traje 4 ili 8 petkova tako da mislim da će mnogi trgovci nastaviti sa svojom akcijom do kraja novembra i kasnije - kaže Antić i dodaje:

- Kad je malo zahlednelo, odmah su krenule niže cene. Iz Amerike je sve to došlo, kod nas su potrošačke navike niže, a svi volimo te luks brendove da kupujemo. Ovde gde je standard malo niži, ti brendovi nisu pristupačni. Problem je što smo mi bombardovani stranim reklamama, a oni se prave za skupa tržišta. To nije namenjeno za nas - kaže Antić.

Koliko su popusti realni?!

Kad god dođe vreme popusta, prva stvar koju se kupci zapitaju jeste da li su te cene samo prelepljene ili je popust zaista stvaran. Kako Antić kaže, na to se ne treba obazirati, već na to šta nam je potrebno.

- Ne znam što se ljudi opterećuju time. Ti uđeš zu prodavnicu i vidiš cenu, to je pakao od posla da prelepljuješ cene. 50% artikala se proda u trgovini ispod nabavne cene. Proda se ako ne može da se proda po originalnim cenama. Ja ako procenim da je cena skupa, neću kupiti taj artikal, neću trošiti vreme. Mi smo pre kupovali proizvod radi korišćenja proizvoda, sada je obrnuto - kaže Antić i dodaje:

- Međutim, danas idu u šoping zbog šopinga, društvenih mreža i da bi se družili sa ljudima sa kojima idu u šoping. Mi smo taj reptilski mozak, on se hrani kroz te nadražaje. Ljudi skupljaju pozitivne utiske na društvenim mrežama. Danas su kupovina i šoping druženje. 80% dama više voli da kupuje nego da ima odnose sa svojim partnerom. Ljudi treba da iskoriste priliku i danas ogroman broj trgovaca daje popust, nemojte biti lenji - kaže Antić.

Foto: Zorana Jevtić

Najčešći marketinški trikovi

Iako trgovci „crni petak” promovišu kao dan najvećih ušteda, iskustvo potrošača u Srbiji pokazuje da se iza prividnih popusta često kriju iste cene, koje su prethodno uvećane, a koje se promovišu kao prilike za uštedu i povoljnu kupovinu.

- Sniženje do 70% je marketinška prevara (fora). Ja odmah uđem u prodavnicu gde to piše. Snižene su čarape za 70% ali broj 36 ima samo. A kada pitam koliko je odelo, oni kažu da je 2% sniženo. Onda trik: "Još samo 17 komada ovih majica u M veličini", ljudima se automatski pali reptilski mozak. To ljudima ne dozvoljava da razmisle, da se konstatuju sa nekim, već odmah kupuju kako im to ne bi pobeglo. Kad pitaš trgovca što je slagao, on nađe način da se opravda - kaže Antić.

Kupovina karticom

Sve više ljudi kupuju karticama, a keš se sve manje diže sa bankomata:

- Trend je takav da bankari namame ljude na karticu. Keš nema kamatu, rentu i čisti smo. Da li ste vi nekada platili u kešu nešto od 17.000 dinara? Ja jesam. Duša me je zabolela kad sam brojao ono. A kada platiš karticom, nećeš osetiti - kaže Antić.

On upozorava i na to da treba biti pametan prilikom kupovine, kao i da je treba pažljivo isplanirati.

- U septembru uvek treba da napišeš za novembar šta ti treba. Kupovina je impulisivna, a kad bi svi kupovali po spisku, sve trgovine bi se zatvorile - kaže Antić.

Nemanja Antić otkrio najveću prevaru prodavaca za Crni petak! Popusti postali marketinški mamac: Na ovaj način ćete izgubiti sav novac Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs