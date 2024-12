- U praksi, to bi značilo da se priprema za decembar i januar ne radi mesec dana ranije, već nekoliko meseci unapred. Nažalost, malo ko o tome razmišlja, jer smo bombardovani ponudama i promenama cena koje nas guraju da trošimo odmah. Tzv. ‘Black Friday’, koji kod nas traje često i mnogo duže od jednog dana, uveo je dodatni pritisak da se novac potroši još pre same praznične sezone. Međutim, dobra vest je da potrošači postaju svesniji i oprezniji. Lažni popusti i neiskrene ponude više ne prolaze tako lako jer su ljudi prozreli te taktike.

- Ne smemo zaboraviti psihološku dimenziju potrošnje. Marketing ne znači nužno prevaru, ali definitivno iskorišćava našu sklonost ka impulsivnoj kupovini, strah od propuštenih prilika i želju da iskoračimo iz svakodnevice. Praznici su idealno tlo za takve taktike jer donose emocionalni naboj i potrebu za simboličkim gestovima ljubavi i zahvalnosti. Potrošači se moraju zapitati: Da li mi je to zaista potrebno ili me trenutno osećanje euforije navodi da kupim nešto što ću zaboraviti već za mesec dana? Bilo bi dobro da svako, pre nego što posegne za novčanikom, ‘odbroji do tri’ - preispita svoju potrebu, proveri cenu na nekoliko mesta ili razmisli može li se željena stvar zameniti nečim jeftinijim i dugotrajnijim. Činjenica je da se nalazimo između istoka i zapada, pa je i naš mentalitet mešavina tradicije i modernog konzumerizma. Iako se nameće model potrošačkog društva, još uvek postoje jaki temelji porodičnih i duhovnih vrednosti. To treba iskoristiti kao kočnicu, da ne upadnemo u zamku neograničene potrošnje. Praznici treba da budu povod za druženje, radost i bliskost, a ne izgovor za finansijsko samouništenje. Strategijski pristup podrazumeva mudro upravljanje sopstvenim resursima: prepoznati marketinške trikove, napraviti jasne liste prioriteta i održavati ravnotežu između želja i mogućnosti. Tako ćemo u januaru ne samo imati više novca u novčaniku, već i izbeći gorak ukus postpraznične depresije - rekao je Rabrenović.