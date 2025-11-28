Slušaj vest

Ovo su pokazali najnoviji podaci nacionalne statistike u Nemačkoj, što će posebno pogoditi potrošače uoči praznične sezone.

Najveći rast beleže čokoladne table, čija je cena porasla čak 30,7 odsto, dok su čokoladni štapići i ostali proizvodi od čokolade skuplji oko 16 odsto. Kada je reč o drugim slatkišima, cene su u proseku porasle pet odsto, pri čemu su praline poskupele 22 odsto.

Suprotno tome, cene bombona gotovo da se nisu menjale, dok su žvake i gumene bombone pojeftinile oko tri odsto.

Rast cena kakaoa i šećera direktno se odrazio na poslastice, a trend poskupljenja traje već godinama. Od 2020. godine keks je poskupeo 74,4 odsto, čokolada 39,9 odsto, a ostali slatkiši 29,1 odsto.