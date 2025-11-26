Slušaj vest

Najveći rast beleže čokoladne table, čija je cena porasla čak 30,7 odsto, dok su čokoladni štapići i ostali proizvodi od čokolade skuplji oko 16 odsto.

Kada je reč o drugim slatkišima, cene su u proseku porasle pet odsto, pri čemu su praline poskupele 22 odsto. Suprotno tome, cene bombona gotovo da se nisu menjale, dok su žvake i gumene bombone pojeftinile oko tri odsto.

Rast cena kakaa i šećera direktno se odrazio na poslastice, a trend poskupljenja traje već godinama.

Od 2020. godine keks je poskupeo 74,4%, čokolada 39,9%, a ostali slatkiši 29,1%

Prosečan potrošač godišnje potroši oko 30 kilograma šećera i tri kilograma kakaa, pri čemu je najveći snabdevač kakaoa Obala Slonovače, koja obezbeđuje oko trećinu ukupnog uvoza.